Ragusa, furto nella zona industriale: rubati due mezzi e attrezzature all’impresa Edilè

RAGUSA, 28 Novembre 2026 – Un colpo messo a segno durante la notte presso l’azienda Edilè – Impresa edile di costruzioni e ristrutturazioni, con sede nella zona ASI, nei pressi della prima fase della zona industriale di Ragusa. A renderlo noto è direttamente il titolare dell’impresa, che ha lanciato un appello pubblico per chiedere aiuto e collaborazione a tutta la comunità ragusana.

I ladri hanno portato via due mezzi aziendali: un Iveco Daily targato BH 586 AA e un Citroën Jumpy targato GK 043 JT. Oltre ai veicoli, sono state sottratte numerose attrezzature da lavoro elettromeccaniche, indispensabili per l’attività quotidiana dell’impresa, tra cui un compressore e una motocarriola cingolata.

L’azienda chiede a chiunque abbia notato qualcosa di sospetto durante la scorsa notte – movimenti, persone o mezzi nei pressi della zona industriale o lungo le vie di accesso e uscita da Ragusa – di farsi avanti. Un aiuto importante potrebbe arrivare anche da chi dispone di telecamere di videosorveglianza lungo le strade di collegamento con la città e potrebbe aver ripreso passaggi o dettagli utili.

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