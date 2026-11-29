Volley. Sconfitta al tie-break per la Green Sport Modica. La Planet vince 3 a 2

Modica, 29 novembre 2026 – Altra sconfitta, stavolta al tie-break, per la Green Sport Volley Modica che cede per 3 a 2 contro la Planet nel match della sesta giornata del campionato regionale di serie C/F girone C.

Nel primo set la formazione catanese con una buona trama di gioco non lascia nulla al caso e fa suo il set con il punteggio di 25/18.

Nel secondo set il sestetto modicano del duo Pellegrino-Borgese prova a reagire ma Capitan Giuffrida & Co chiudono il set con il punteggio di 25/20.

Nel terzo set la formazione modicana riapre le sorti del match con Capitan Lucifora & Co che ritrovano la concentrazione e fanno loro il set con il punteggio di 22/25.

Nel quarto set la compagine della contea con una buona trama di gioco pareggio il conto dei set alla formazione di casa guidata da coach Andaloro chiudendo il set con il punteggio di 20/25.

Al tie-break il sestetto modicano parte bene portandosi in vantaggio di ben 4 punti, il set resta in bilico fino al 9 pari poi la formazione di casa fa suo il set con il punteggio di 15/12.

Arriva così la terza sconfitta stagionale per la Green Sport che conquista comunque un punto importante in un match che l’aveva vista sotto per 2 a 0.

Da lunedì la squadra già al lavoro per preparare al meglio il derby modicano in programma domenica 6 dicembre 2026 contro la Pvt Modica.

A fine gara arrivano le parole del presidente Davolos che dichiara: “eravamo sotto di due a zero con i set ma la squadra non si è disunita, reagendo bene e riuscendo a portare il match al quinto set.

Le ragazze sono state brave e hanno guadagnato un punto importante ai fini della classifica.

In settimana le ragazze assieme ai tecnici prepareranno il derby contro la Pvt Modica.

Complimenti alla Planet e alle loro ragazze per la vittoria ma un plauso anche a noi per non aver mollato.”

PLANET STRANO LIGHT 3 – ASD GREEN SPORT 2

(25/18;25/20;22/25;20/25;15/12)

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