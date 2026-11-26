Gianni De Gennaro, l’ultima lettera: la difesa di un uomo dello Stato e le ombre ancora aperte sul caso Borsellino

Oggi, 26 novembre, il Corriere della Sera ha pubblicato alcuni passaggi della lettera che De Gennaro aveva lasciato prima di togliersi la vita, il 21 novembre scorso. Otto pagine manoscritte, datate il giorno precedente, nelle quali l’ex prefetto affida ai posteri quella che egli stesso definisce il proprio testamento morale.

La difesa di una vita al servizio dello Stato

De Gennaro si rivolge idealmente a chi leggerà quelle pagine dopo la sua morte. Rivendica di aver servito il Paese con lealtà, di non aver mai cercato vantaggi personali e di aver eseguito gli incarichi ricevuti anche quando non corrispondevano alla sua volontà. È proprio quest’ultimo passaggio a meritare attenzione. L’ex capo della Polizia riconosce di aver potuto commettere errori, ma sostiene che siano stati compiuti nell’esercizio dei propri doveri. Non indica, tuttavia, episodi specifici ai quali riferire quella dichiarazione. Non sarebbe corretto trasformare queste parole in un’ammissione di responsabilità nelle vicende oggetto dell’inchiesta. Ma sarebbe altrettanto superficiale ignorarle, perché introducono un tema delicatissimo: il rapporto tra obbedienza, responsabilità personale e funzionamento degli apparati dello Stato.

L’hard disk e i documenti di quarant’anni

Una parte significativa della lettera riguarda l’hard disk che gli investigatori cercavano nell’ambito degli accertamenti disposti dalla Procura di Caltanissetta. De Gennaro sostiene che il dispositivo contenga documentazione relativa a circa quarant’anni della sua attività professionale e nega che custodisca segreti o rivelazioni compromettenti. Spiega inoltre di aver voluto evitare che quel materiale finisse nelle mani di persone che, a suo giudizio, non sarebbero state in grado di interpretarlo correttamente. È la sua versione dei fatti. Spetta agli investigatori accertare la natura della documentazione, ricostruirne la conservazione e verificarne l’eventuale rilevanza giudiziaria. Non bisogna, inoltre, confondere questo archivio informatico con l’agenda rossa di Paolo Borsellino, scomparsa dopo l’attentato e mai ritrovata. Si tratta di due questioni distinte, sebbene entrambe richiamate nel contesto delle indagini nissene.

Le accuse della Procura e la decisione della gip

Il 16 novembre De Gennaro era risultato indagato per un’ipotesi di depistaggio dichiarativo. Secondo la Procura di Caltanissetta, avrebbe concorso, con alcuni collaboratori, a impedire che l’ex collaboratore di giustizia Salvatore Contorno rendesse determinate dichiarazioni ai magistrati. L’ipotesi accusatoria si inserisce negli approfondimenti sulle vicende collegate alle stragi del 1992 e ai successivi depistaggi. La Procura aveva chiesto per De Gennaro gli arresti domiciliari. La giudice per le indagini preliminari aveva però respinto la richiesta, ritenendo non raggiunta la soglia dei gravi indizi necessaria per applicare la misura cautelare. Una decisione che non equivale a una sentenza definitiva di innocenza, così come l’iscrizione nel registro degli indagati non costituisce una prova di colpevolezza. La stessa gip aveva riconosciuto che gli accertamenti stavano aprendo nuove prospettive investigative sul contesto delle stragi.

Gli incarichi, i presidenti del Consiglio e le amarezze

Nella lettera De Gennaro ripercorre anche gli incarichi ricoperti dopo la direzione della Polizia. Chiama in causa Giuseppe Conte, Giuliano Amato, Romano Prodi ed Enrico e Gianni Letta, sostenendo che potrebbero testimoniare come non avesse cercato personalmente le prestigiose posizioni istituzionali successivamente assunte. Ricorda anche la conclusione del suo incarico di capo della Polizia nel 2007, durante il governo Prodi, descrivendola come una vicenda particolarmente amara. È il racconto di un uomo che, nell’ultima testimonianza scritta, sembra voler difendere non soltanto il proprio operato, ma soprattutto l’immagine che la storia conserverà di lui.

Le domande alle quali la lettera non risponde

Resta tuttavia una questione fondamentale. La lettera non chiarisce chi abbia sottratto l’agenda rossa di Paolo Borsellino, né consente di individuare eventuali responsabilità nella costruzione dei depistaggi che hanno segnato le indagini sulla strage. Non offre, almeno nei passaggi resi pubblici, una ricostruzione documentata capace di risolvere quegli interrogativi. Rappresenta la testimonianza personale di De Gennaro, non una verità giudiziaria acquisita. Ed è qui che il dovere della cronaca deve prevalere tanto sulle condanne anticipate quanto sulle assoluzioni dettate dall’emozione. La morte dell’ex capo della Polizia è una tragedia umana. Le sue ultime parole meritano rispetto e attenzione. Ma il rispetto per una persona scomparsa non può comportare la rinuncia ad accertare i fatti. Perché, a oltre trentaquattro anni dalla morte di Paolo Borsellino, il problema non è soltanto comprendere quale giudizio la storia riserverà a Gianni De Gennaro. È capire fino in fondo che cosa accadde dopo quella strage, quali responsabilità siano state effettivamente accertate e quali verità continuino a mancare.

La lettera rappresenta l’ultima parola di De Gennaro. Non può essere, però, l’ultima parola sulla ricerca della verità.

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