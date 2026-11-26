Ragusa, PRG fermo da oltre due anni. PD: “Edilizia paralizzata e imprese penalizzate. Il Comune diffidi la Regione”

Ragusa, 26 novembre 2026 – Il Partito Democratico di Ragusa e il gruppo consiliare del PD esprimono forte preoccupazione per il protrarsi dell’iter di approvazione del nuovo Piano regolatore generale della città, una situazione di stallo che sta producendo pesanti ripercussioni sul comparto edilizio e sull’economia locale.

“Sono trascorsi oltre due anni e mezzo dall’adozione del nuovo Piano regolatore generale da parte del Consiglio comunale, avvenuta il 7 maggio 2024 anche grazie al contributo determinante del Partito Democratico, che ha ottenuto l’azzeramento delle aree di espansione originariamente previste dall’Amministrazione. La normativa regionale prevede un termine di 270 giorni dalla presentazione del Piano all’Assessorato regionale per l’assunzione delle relative determinazioni. Pur tenendo conto delle necessarie integrazioni documentali e degli adempimenti relativi alla Valutazione ambientale strategica, riteniamo inaccettabile il protrarsi di questo iter”, dichiarano il segretario cittadino del PD, Riccardo Schininà, e il capogruppo consiliare, Peppe Calabrese.

“Appare paradossale che, nonostante la comune appartenenza politica del sindaco Cassì e del presidente della Regione Schifani a Forza Italia, l’Amministrazione comunale non riesca a ottenere da Palermo risposte concrete su una questione tanto importante per il futuro della città. È ora che questa sintonia politica produca finalmente risultati concreti per Ragusa, che non può continuare a pagare il prezzo dell’inerzia istituzionale”.

Il perdurare delle misure di salvaguardia, con la necessità di rispettare sia le previsioni del Piano regolatore vigente, risalente al 2006, sia quelle del nuovo strumento urbanistico adottato, limita fortemente le possibilità di intervento, scoraggia gli investimenti e penalizza cittadini, professionisti e piccole e medie imprese del settore edilizio.

“Assistiamo a una sostanziale stagnazione dell’attività edilizia, mentre continuano a sorgere strutture destinate alla grande distribuzione commerciale. A farne le spese sono soprattutto le piccole imprese locali e quanti intendono investire nella costruzione o nella ristrutturazione di immobili. A tutto ciò si aggiungono i ritardi nella gestione delle pratiche edilizie da parte degli uffici comunali, con casi di SCIA per le quali i tempi di esame raggiungono persino gli undici mesi. Una situazione che non è più tollerabile”.

“Nel corso dell’ultima attività ispettiva in Consiglio comunale ho sollevato la questione senza ottenere dal sindaco alcuna risposta nel merito”, aggiunge Calabrese.

Il Partito Democratico e il gruppo consiliare chiedono pertanto all’Amministrazione comunale di rendere noto lo stato dell’iter, chiarire le ragioni dei ritardi e attivarsi con determinazione nei confronti della Regione Siciliana, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, anche a una formale diffida affinché si giunga alla conclusione del procedimento di approvazione del nuovo Piano regolatore generale.

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