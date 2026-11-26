Cerealicoltura, Dipasquale(PD): Abbate non si attribuisca meriti che non ha. I 50 milioni frutto della battaglia dell’opposizione

Palermo, 26 novembre 2026 – “Accogliamo naturalmente con soddisfazione la pubblicazione dell’avviso per il sostegno ai cerealicoltori siciliani, perché finalmente si dà attuazione a una misura per la quale ci siamo battuti nell’interesse dei produttori. Rimango, tuttavia, sconcertato dalle dichiarazioni dell’on. Ignazio Abbate, che oggi tenta di attribuirsi i meriti dello stanziamento di 50 milioni di euro. Mi permetto di ricordare al collega come sono andate realmente le cose”. Lo dichiara il deputato del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale.

“Già nel mese di luglio tutti i capigruppo parlamentari avevano sottoscritto l’impegno con gli agricoltori a stanziare 50 milioni di euro per il comparto cerealicolo. Nonostante ciò, il governo regionale non aveva inserito queste risorse nelle variazioni di bilancio. L’intervento nasce, infatti, da un emendamento presentato dall’opposizione in commissione Bilancio, dove la maggioranza, con l’on. Abbate in testa, aveva tentato di rinviare la misura alla legge finanziaria. A quella proposta ci siamo opposti con fermezza, ricordando che il grano si semina adesso e che gli agricoltori non potevano attendere”.

“In commissione siamo riusciti a ottenere un primo stanziamento di 20 milioni di euro, una somma evidentemente insufficiente rispetto agli impegni assunti. È stato grazie alla determinazione del Partito Democratico e delle altre forze di opposizione, prima in commissione e poi in Aula, con la mobilitazione degli agricoltori e della Coldiretti, che siamo riusciti a portare lo stanziamento a 50 milioni di euro”.

“A rendere ancora più paradossali le dichiarazioni di Abbate è il fatto che nella legge finanziaria non figurino neppure gli ulteriori 30 milioni di euro che ci si era impegnati a destinare al comparto. Anche su questo saremo chiamati a dare battaglia. Nel frattempo, l’on. Abbate abbia almeno il buon gusto di non intestarsi il merito di battaglie politiche condotte da altri e di risultati ottenuti nonostante la sua posizione”, conclude Dipasquale.

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