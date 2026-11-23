Corso Umberto a Modica senza strisce pedonali dopo la riasfaltatura: il Sen. Scivoletto presenta un esposto al Prefetto

MODICA, 23 Novembre 2026 – La riasfaltatura di Corso Umberto a Modica finisce al centro di un esposto formale indirizzato al Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, e inviato per conoscenza al Sindaco di Modica e al Comandante della Polizia Locale. A firmare la segnalazione, è il Senatore Concetto Scivoletto, che denuncia gravi carenze sul fronte della sicurezza stradale lungo l’arteria principale del centro storico. Al centro dell’esposto ci sono i lavori di fresatura e rifacimento del manto bituminoso eseguiti tra il 16 e il 20 novembre scorsi nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso Garibaldi e l’ex Motel Agip. “La posa del nuovo asfalto – spiega l’ex parlamentare – ha completamente cancellato tutta la preesistente segnaletica orizzontale — inclusi attraversamenti pedonali, linee di mezzeria, linee di arresto agli incroci e stalli di sosta. Nonostante la strada sia stata regolarmente riaperta al transito veicolare e pedonale, ad oggi la segnaletica non risulta ancora ripristinata, né sarebbero state pubblicate nuove ordinanze per programmare i relativi interventi”. A rendere la situazione ancora più critica, secondo l’esponente, sarebbe la totale assenza di segnaletica verticale provvisoria di pericolo o prescrizione — come i cartelli di “segnaletica orizzontale in rifacimento” o il limite massimo di velocità a 30 km/h — nonché la mancanza di delineatori rifrangenti temporanei in corrispondenza delle strisce pedonali e delle intersezioni principali. Nell’atto si evidenzia come tale condizione configuri una violazione degli articoli 14 e 21 del Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione e del disciplinare tecnico sul segnalamento temporaneo. “Considerato l’intenso traffico quotidiano di veicoli, mezzi pubblici e pedoni — tra cui studenti, anziani e turisti — la mancanza di attraversamenti visibili esporrebbe la cittadinanza a un «concreto e imminente pericolo di gravi sinistri», specialmente nelle ore serali e notturne”. Corredando la segnalazione con documentazione fotografica sullo stato dei luoghi, Scivoletto chiede all’Autorità Prefettizia di intervenire con urgenza nei confronti del Comune di Modica affinché disponga l’immediata installazione della segnaletica provvisoria lungo tutto il tratto interessato, sollecitando inoltre gli opportuni accertamenti da parte degli organi di Polizia Stradale sul rispetto degli obblighi di sicurezza del cantiere da parte dell’ente proprietario e dell’impresa esecutrice.

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