Morto suicida l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro: era indagato per il depistaggio di via D’Amelio

TOSCANA, 21 Novembre 2026 – L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, 78 anni, si è tolto la vita questa mattina nella sua casa di campagna in Toscana, sparandosi. A dare l’allarme ai Carabinieri, intorno alle 9, sono stati gli inservienti dell’abitazione; sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

De Gennaro era attualmente indagato dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.

Immediato il cordoglio espresso da esponenti delle istituzioni e del mondo politico. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si è detto profondamente colpito dalla notizia: «Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia».

Duro il commento del leader di Azione Carlo Calenda: «Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace».

Negli ultimi giorni l’indagine dei magistrati nisseni si era estesa anche ad altri profili, facendo emergere una segnalazione per la nomina del fratello ai vertici della Guardia di Finanza. La Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex superpoliziotto, ipotizzando che avesse inquinato gli accertamenti sulla strage del 1992 — in particolare sulla scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino — e che avesse distrutto documenti e fatto pressioni sul collaboratore di giustizia Salvatore Contorno.

Il giudice per le indagini preliminari aveva tuttavia respinto la richiesta di misura cautelare. Pur evidenziando nelle 133 pagine dell’ordinanza alcuni comportamenti opachi da parte di De Gennaro, il Gip aveva escluso indizi sul suo coinvolgimento in un depistaggio legato all’attentato del 1992, ritenendo che non vi fossero prove che le carte e i supporti informatici eliminati riguardassero l’inchiesta su via D’Amelio.

Secondo la ricostruzione del giudice, le preoccupazioni dell’ex capo della Polizia non erano legate all’eccidio Borsellino, bensì al timore che si tornasse a indagare sulla controversa vicenda della cattura di Salvatore Contorno nell’estate del 1989 — l’epoca del cosiddetto “corvo di Palermo” — e sui rapporti intrattenuti in quegli anni con l’ex collaboratore di giustizia.

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