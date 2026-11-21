Caccia in Sicilia, Pace e Abbate (CP): «Gestione non adeguata. Sammartino faccia chiarezza o si restituiscano le tasse versate»

Palermo, 21 novembre 2026 – «Quello che sta accadendo sulla caccia in Sicilia ha assunto contorni paradossali. Siamo di fronte a una gestione approssimativa e politicamente inadeguata. L’assessore regionale Luca Sammartino ha il dovere di spiegare che cosa sta succedendo e, soprattutto, come intende risolvere questa situazione».

A dichiararlo sono i deputati regionali di Costituente Popolare Carmelo Pace e Ignazio Abbate, che intervengono sulla vicenda del calendario venatorio siciliano e sull’incertezza che continua a caratterizzare la stagione.

«Prima l’apertura a settembre, poi le sospensioni, un nuovo decreto e, appena ventiquattro ore dopo, l’ennesimo stop. Una sequenza di provvedimenti e contrordini che dimostra una capacità alquanto discutibile di affrontare e gestire una situazione che avrebbe richiesto competenza e programmazione. Non si può continuare a procedere per tentativi, alimentando aspettative che vengono puntualmente disattese».

«In Sicilia – continuano Pace e Abbate – ci sono circa 27 mila cacciatori che hanno sostenuto spese significative, arrivando a spendere complessivamente anche 400 euro ciascuno tra tasse e altri oneri. A questo punto la questione è semplice: o si creano le condizioni per consentire il regolare svolgimento dell’attività venatoria, oppure si individuino le modalità per restituire le tasse versate dai cacciatori».

«La politica ha il dovere di predisporre atti solidi, legittimi ed efficaci, capaci di garantire certezze ai cittadini. Una responsabilità alla quale non ci si può sottrarre e rispetto alla quale la gestione di questa vicenda ha mostrato limiti evidenti. Riteniamo opportuno e doveroso che Sammartino chiarisca pubblicamente le ragioni di quanto accaduto e indichi, soprattutto, come intende superare questa situazione».

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