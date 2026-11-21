Pozzallo, Sinistra Italiana al fianco dei lavoratori dell’igiene ambientale: «Il 24 novembre in piazza davanti al Municipio»

POZZALLO, 21 Novembre 2026 – Il circolo di Sinistra Italiana Pozzallo interviene a sostegno dei lavoratori del comparto dell’igiene ambientale che martedì 24 novembre, alle ore 9:30, daranno vita a un sit-in davanti al Municipio per chiedere il rispetto dei propri diritti e modifiche al nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti.

Il partito sottolinea la scelta responsabile degli operatori ecologici, che hanno optato per un presidio anziché per lo sciopero, assicurando così il regolare svolgimento del servizio cittadino.

«Riteniamo le ragioni della protesta assolutamente legittime e condivisibili. Siamo al fianco dei lavoratori, sosteniamo le loro rivendicazioni e saremo pronti a condividere con loro questo

Secondo Sinistra Italiana, la vertenza non riguarda esclusivamente gli addetti ai lavori e le loro famiglie, ma tocca l’intera collettività poiché la qualità del decoro urbano e della pulizia cittadina è direttamente legata alle condizioni contrattuali e operative di chi garantisce il servizio.

Il circolo pozzallese chiede, pertanto, che le decisioni sul futuro della gestione dei rifiuti passino attraverso un reale confronto con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori, invitando l’amministrazione a fornire risposte concrete alle criticità sollevate.

In vista dell’appuntamento di martedì mattina, Sinistra Italiana rivolge un appello a tutti i cittadini affinché partecipino al presidio davanti a Palazzo di Città: «Difendere il lavoro, tutelare i diritti, garantire servizi pubblici dignitosi significa difendere il futuro della nostra comunità. Perché la lotta dei lavoratori dell’igiene ambientale non è soltanto la loro lotta: è la lotta di tutti noi. È la lotta di Pozzallo».

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