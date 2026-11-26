Approvato l’avviso da 50 milioni di euro per i produttori cerealicoli siciliani: un sostegno concreto di oltre 331 euro l’ettaro

Palermo, 26 novembre 2026 – “Dalle parole ai fatti, con la rapidità che la crisi del settore imponeva. Con la firma del decreto dirigenziale che approva l’avviso pubblico per il comparto cerealicolo, mettiamo a disposizione degli agricoltori siciliani ben 50 milioni di euro per compensare i rincari dei costi di produzione e il crollo dei prezzi di mercato”. Ad annunciarlo è l’onorevole Ignazio Abbate, commentando l’emanazione del D.D.G. n. 7903 del 24 novembre 2026 da parte del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, che dà piena attuazione all’articolo 25 della Legge Regionale n. 33 del 28 ottobre 2026. “Finalmente il primo provvedimento importante di aiuto al comparto cerealicolo in Italia. Un aiuto concreto che dovrà essere strutturale nei prossimi anni, questo il progetto voluto dalla Coldiretti, ci siamo impegnati per mettere ulteriori risorse per sostenere il comparto, per il 2027 e 2028 nella finanziaria regionale”, dichiara l’on. Abbate. ”Il grido d’allarme lanciato dai nostri cerealicoltori, schiacciati tra gli effetti della siccità, l’aumento dei costi legati all’insularità e la concorrenza sleale del grano estero, ha trovato una risposta immediata e tangibile da parte della Regione Siciliana. Non parliamo di promesse, ma di liquidità reale che verrà erogata in modo forfettario e con procedure fortemente semplificate, senza lungaggini burocratiche o graduatorie di merito”. L’intervento è rivolto agli imprenditori agricoli siciliani che hanno coltivato grano duro o grano tenero nell’annata agraria 2025/2026 (con riferimento al Piano di Coltivazione Grafico al 15 maggio 2026) su una superficie minima di almeno 0,30 ettari. Tra gli aspetti più rilevanti l’importo del contributo è stato fissato in un ristoro forfettario pari a 331,24 euro per ettaro, fino a un massimale di 25.000 euro per singola azienda beneficiaria. Le domande saranno precompilate direttamente sul portale SIAN di AGEA e i controlli sulle superfici avverranno in modalità automatizzata tramite monitoraggio satellitare. Le risorse saranno impegnate entro il 31 dicembre 2026. La finestra temporale per l’invio telematico delle domande sul portale SIAN verrà resa nota nei prossimi giorni con un apposito avviso.”Si tratta di una boccata d’ossigeno indispensabile per evitare l’abbandono delle nostre campagne e difendere una filiera strategica per l’economia dell’isola e per il territorio ibleo. Invito tutte le aziende agricole interessate, insieme ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola e ai tecnici di settore, a tenersi pronte per l’apertura del portale SIAN, affinché nessuna risorsa vada perduta”.

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