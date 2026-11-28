Centro storico Ragusa, Caruso sollecita interventi: «Nessuna risposta alle segnalazioni di via Rapisardi e zone limitrofe. Presentato secondo esposto»

Ragusa, 28 novembre 2026 – Un nuovo appello all’Amministrazione comunale e agli enti competenti affinché siano affrontate con urgenza le problematiche segnalate dai residenti del centro storico. A lanciarlo è la consigliera comunale Rossana Caruso, che ha trasmesso un secondo atto di sollecito a seguito delle segnalazioni già presentate dai cittadini nei mesi scorsi.

La consigliera ricorda come le criticità denunciate dai residenti fossero già state oggetto di un sopralluogo effettuato personalmente il 3 settembre scorso insieme ad alcuni abitanti del quartiere. Successivamente, l’8 settembre, era stato presentato un esposto collettivo con il quale venivano evidenziate una serie di problematiche riguardanti la vivibilità della zona.

«A distanza di oltre due mesi dalla presentazione dell’esposto – sottolinea Caruso – non risulta essere pervenuto alcun riscontro formale e i residenti continuano a lamentare il permanere delle stesse criticità, senza che siano stati adottati interventi risolutivi. Ecco perché è stato presentato un secondo esposto».

Secondo la consigliera, alcune delle problematiche segnalate riguardano aspetti direttamente collegati alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza dei cittadini, rendendo necessario un intervento concreto e tempestivo da parte degli uffici comunali e degli altri enti competenti.

«È doveroso garantire condizioni dignitose, salubri e sicure a chi vive nel centro storico – evidenzia Caruso – tutelando allo stesso tempo il lavoro, gli investimenti e l’impegno di quanti ogni giorno contribuiscono alla valorizzazione e alla rivitalizzazione di questa importante parte della città».

Facendosi nuovamente portavoce delle istanze dei residenti, la consigliera ha quindi chiesto che siano effettuati gli opportuni accertamenti e che siano adottati i provvedimenti necessari per affrontare le problematiche segnalate. Contestualmente ha richiesto un dettagliato riscontro scritto sugli interventi effettuati, sulle eventuali misure programmate e sulle relative tempistiche di attuazione, così da poter informare in maniera puntuale i cittadini interessati.

L’atto è stato trasmesso anche alla Prefettura di Ragusa, alla luce del perdurare delle questioni legate alla sicurezza urbana e alla vivibilità del quartiere.

«I residenti attendono risposte concrete – conclude Caruso –. È necessario passare dalle segnalazioni agli interventi, per restituire serenità a chi vive e opera quotidianamente nel centro storico di Ragusa».

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