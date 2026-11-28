Politica di coesione, il consigliere di Ragusa Bennardo all’assemblea Anci di Verona

Ragusa, 28 novembre 2026 – «È sempre una grande opportunità poter parlare di Europa e di Politica di Coesione, soprattutto in uno spazio autorevole come quello del Padiglione del Parlamento europeo in Italia, all’Assemblea nazionale di Anci a Verona». Con queste parole il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo, ha commentato la partecipazione all’importante appuntamento che ha riunito amministratori locali provenienti da tutta Italia per confrontarsi sul futuro delle politiche europee e sul ruolo degli enti locali.

L’occasione è stata anche un momento per ripercorrere il cammino avviato attorno al Manifesto a sostegno della Politica di Coesione europea, promosso dallo stesso Federico Bennardo insieme ad Andrea Capellini, consigliere comunale di Gragnano Trebbiense, e ad Asia Trambaioli, vicesindaco di Gaiba. Un’iniziativa nata dal basso, grazie all’impegno di tre giovani amministratori locali, che nel tempo è riuscita a raccogliere l’adesione di quasi duecento amministratori provenienti da ogni parte d’Italia.

«Abbiamo iniziato questo percorso in tre e oggi fa uno strano effetto pensare che quasi duecento amministratori abbiano sottoscritto il Manifesto. È la dimostrazione concreta che un’idea, quando è condivisa e risponde alle reali esigenze dei territori, può diventare qualcosa di molto potente», ha dichiarato Bennardo.

Negli ultimi mesi il consigliere ragusano, componente Yep del Comitato europeo delle Regioni, è stato tra i principali promotori del dibattito sul futuro della Politica di Coesione 2028-2034. Il Manifesto è stato presentato alla Camera dei Deputati e successivamente portato a Bruxelles, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle istituzioni europee sull’importanza di preservare e rafforzare gli strumenti che consentono a Comuni e Regioni di investire nello sviluppo locale, nella riduzione dei divari territoriali e nella crescita delle comunità più fragili.

Secondo Bennardo, la Politica di Coesione rappresenta uno degli strumenti più efficaci dell’Unione Europea per garantire opportunità concrete ai territori e favorire uno sviluppo equilibrato. Per questo motivo prosegue l’attività di sensibilizzazione rivolta ad amministratori, istituzioni e rappresentanti politici affinché il prossimo quadro finanziario europeo continui a riconoscere un ruolo centrale agli enti locali.

«La partecipazione registrata attorno al Manifesto dimostra che esiste una consapevolezza sempre più diffusa tra gli amministratori locali. Difendere la Politica di Coesione significa difendere il ruolo dei territori e garantire ai Comuni la possibilità di continuare a programmare il proprio futuro. Continueremo a lavorare affinché questa voce resti forte e unitaria nel confronto europeo», ha concluso Federico Bennardo.

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