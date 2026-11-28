Il Frigintini Calcio torna tra le mura amiche, al “Pietro Scollo” arriva il Real Gela

Modica, 28 novembre 2026 – Dopo due trasferte consecutive, che hanno fruttato sei punti pesantissimi, domani pomeriggio il Frigintini di Ciccio Di Rosa torna tra le mura amiche per un altro match importantissimo per la classifica del girone D del campionato di Promozione.

Per la dodicesima giornata del secondo campionato regionale per importanza, infatti, la “Banda” rossoblu riceverà la visita del Real Gela, formazione che come quella della frazione modicana lotta per preservare la categoria.

Vitale e compagni, arrivano all’appuntamento con undici punti in classifica e con il morale alto dopo le belle prestazioni di Calascibetta e Canicattini, mentre la formazione nissena reduce dalla sconfitta casalinga per mano del Serradifalco, in graduatoria ha un punto in meno del Frigintini e arriverà nella Città della Contea per vendere cara la pelle.

“Quella di domani – spiega il guardiapali rossoblu Orazio Vicari – è una gara che si prepara da se, perchè sostanzialmente è uno scontro diretto. Sia noi che loro, infatti, abbiamo necessità e voglia di fare punti. Sappiamo che il Real Gela verrà a Modica con l’ambizione di fare punti, ma anche con qualità tecniche, ma noi insieme al mister e al suo staff abbiamo preparato la gara e sappiamo chi andiamo ad affrontare e lo faremo con la giusta motivazione e determinazione. Dopo le due belle vittorie esterne – continua – vogliamo dare continuità a questi risultati perchè vogliamo regalare una gioia al pubblico che verrà a vederci allo stadio. Io come tutti i miei compagni che siamo stati chiamati in causa ci siamo fatti trovare pronti, personalmente – sottolinea – avendo compagni di reparto come Cicero e Arrabito, è stato più semplice, soprattutto perchè ci danno una grande mano soprattutto per l’esperienza che hanno e che riescono a trasmetterci. Spero di continuare a farmi trovare pronto ogni qualvolta il mister mi chiamerà in causa, ma spero soprattutto che la squadra continui a ottenere punti. Domani, mi auguro siano in molti a seguirci dalla tribuna – conclude Orazio Vicari – grazie anche all’entusiasmo creato con le due vittorie in trasferta, noi da parte nostra daremo il massimo per ricambiare l’affetto con una bella prestazione e regalare ai nostri tifosi una bella soddisfazione”.

Al “Pietro Scollo” la gara Frigintini Calcio – Real Gela sarà diretta da una terna arbitrale tutta ennese. Il fischietto designato è la signora Valentina Scalzo, che si avvarrà della collaborazione dei colleghi di sezione Aldo Matteo Savasta e Alberto Tilaro. Calcio d’inizio fissato per le ore 14,30.

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