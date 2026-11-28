Scicli protagonista della 504ª edizione delle “Prove di sintonia” della Rete Zamberletti

Scicli, 28 novembre 2026 Giovedì 26 novembre, la città ha ospitato una tappa della 504ª edizione delle “Prove di Sintonia” della Rete Zamberletti, attività di addestramento e verifica dei collegamenti radio fondamentali in caso di calamità e situazioni di emergenza.

Per l’occasione, in via Francesco Mormina Penna è stato allestito il CRMO – Centro Radio Mobile Operativo, gestito dall’operatore radio Daniele Gulino, della Sezione ARI di Ragusa, con il supporto dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Scicli. Il centro mobile, dotato di autonomia energetica e apparati radio multi-banda, ha consentito di simulare una sala operativa avanzata, verificando la capacità di attivazione e gestione delle comunicazioni direttamente nel centro urbano. All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e delle forze operative del territorio: il comandante della Tenenza dei Carabinieri di Scicli, luogotenente Mario Iabichino; la comandante della Polizia Locale, Maria Rosa Portelli; il NOPI del Dipartimento regionale della Protezione Civile di Ragusa, architetto Giovanni Ciavorella, e gli assessori della Giunta comunale. Nel corso dell’esercitazione sono stati effettuati collegamenti e test di chiamata e risposta con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile di Roma e con le sale operative delle Prefetture italiane.

Alla rete hanno preso parte anche una nave della Marina Militare, il 7° Reggimento Alpini di Belluno, l’Ospedale da campo dell’Associazione Nazionale Alpini, i Comandi dei Vigili del Fuoco di Roma e Perugia e la Scuola TLC dei Vigili del Fuoco di Roma.

L’operatore Daniele Gulino ha verificato la propagazione del segnale e la stabilità dei collegamenti sulle bande HF, VHF e UHF, monitorando qualità, leggibilità delle trasmissioni ed eventuali interferenze. Determinante il contributo dei volontari della Protezione Civile comunale, impegnati nel presidio dell’area, nella logistica e nell’affiancamento operativo.

L’esercitazione ha rappresentato un’importante occasione di crescita e verifica per il sistema locale di Protezione Civile, confermando il valore delle comunicazioni radio alternative.

In situazioni critiche, infatti, le reti telefoniche tradizionali possono interrompersi o risultare congestionate. Disporre di collegamenti autonomi e affidabili significa garantire continuità nelle comunicazioni, coordinamento tra le strutture operative e maggiore tempestività negli interventi a tutela della popolazione.

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