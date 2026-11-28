Scicli, variazioni da 2,1 milioni: la maggioranza replica all’opposizione

SCICLI, 28 Novembre 2026 – Si accende il dibattito politico a Scicli all’indomani dell’approvazione, in Consiglio comunale, delle variazioni di bilancio da oltre 2,1 milioni di euro. Con una nota congiunta, i gruppi consiliari di maggioranza Forza Italia e Obbiettivo Comune replicano alle dichiarazioni diffuse nelle scorse ore da alcune forze di minoranza, richiamando tutti al senso di responsabilità istituzionale ed evitando quella che definiscono una «intestazione politica» degli interventi finanziati.

Nella nota, i consiglieri che sostengono l’Amministrazione Marino riconoscono esplicitamente il ruolo svolto in aula da una parte della minoranza: «Riteniamo doveroso riconoscere che la presenza in aula di alcuni consiglieri di opposizione abbia contribuito a garantire il numero legale necessario per l’approvazione delle delibere». Un atto di correttezza istituzionale che, tuttavia, secondo i firmatari del documento, «non può diventare occasione per attribuirsi meriti esclusivi o intestarsi politicamente interventi che appartengono all’intera comunità».

Al centro del provvedimento approvato dal civico consesso vi è un pacchetto di risorse destinato a opere ritenute strategiche per il territorio comunale. Nel dettaglio, la manovra stanzia 600 mila euro per gli impianti antincendio delle tre scuole elementari del quartiere Jungi, 500 mila euro per gli interventi di pulizia dei torrenti, 432 mila euro per il Cinema Italia, 300 mila euro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi e ulteriori 235 mila euro per la manutenzione di vie e piazze, con una particolare attenzione alla cura del verde pubblico.

«Si tratta di investimenti che non hanno appartenenza politica né colore: non sono della maggioranza, dell’opposizione o di una singola forza politica», sottolineano i gruppi di Forza Italia e Obbiettivo Comune, ribadendo come tali fondi siano finalizzati esclusivamente a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Oltre alla difesa dell’operato amministrativo, il comunicato della maggioranza contiene anche una riflessione sugli equilibri politici interni all’aula consiliare. I due gruppi puntano infatti l’attenzione sulla collocazione di alcune forze politiche «che, pur essendo state elette nell’area di centrodestra, oggi assumono atteggiamenti e posizioni che, nei fatti, finiscono per sostenere l’area politica opposta».

In chiusura, i consiglieri di maggioranza respingono «bandierine personali, protagonismi e continue contrapposizioni politiche», confermando l’impegno a proseguire nell’attuazione del programma dell’Amministrazione Marino e rimettendo al giudizio dei cittadini la valutazione sulla coerenza dei singoli rispetto al mandato elettorale ricevuto.

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