Un momento di memoria per l’Ucraina, buona partecipazione a Modica per la ricorrenza dell’Holodomor

MODICA, 28 Novembre 2026 – Una serata carica di commozione, memoria e profonda solidarietà ha animato ieri sera Modica. Tantissimi cittadini ucraini si sono dati appuntamento all’interno di un noto bar cittadino per commemorare l’Holodomor, la tragica carestia provocata in Ucraina tra il 1932 e il 1933 che, da quasi un secolo, il popolo ucraino ricorda con particolare dolore e raccoglimento.

L’iniziativa, promossa e organizzata dall’associazione iblea Slava Ukraini, ha registrato una partecipazione straordinaria, a testimonianza di quanto sia forte il legame della comunità con le proprie radici e quanto sia sentito il bisogno di ritrovarsi per non dimenticare.

“Vedere così tante persone riunite qui stasera ci riempie il cuore di commozione e orgoglio”, ha dichiarato Oksana Khliebovska, presidentessa dell’associazione Slava Ukraini. “L’Holodomor è una ferita che il nostro popolo porta dentro da generazioni. Ritrovarci così numerosi, anche lontano dalla nostra terra, significa mantenere viva la memoria delle vittime e ribadire che la nostra identità e la nostra storia non verranno mai cancellate. Ringraziamo l’Ultimo Caffè Macchiato per l’accoglienza e tutti coloro che hanno scelto di esserci”.

Tra volti commossi, momenti di riflessione condivisa e il caloroso abbraccio della comunità locale, il locale modicano si è trasformato per una sera in un luogo simbolico di resistenza culturale e memoria storica. L’affluenza all’interno del bar ha confermato il successo dell’impegno dell’associazione Slava Ukraini nel tenere viva l’attenzione su una pagina drammatica della storia europea, trasformando un intenso momento di incontro in una potente testimonianza collettiva.

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