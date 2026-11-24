Appalti scolastici truccati e tangenti: coinvolto anche un imprenditore di Modica

PALERMO, 24 Novembre 2026 – Un presunto sistema di appalti pilotati e tangenti ruoterebbe attorno a finanziamenti pubblici per circa 1,5 milioni di euro, destinati a due istituti superiori della provincia di Siracusa. È quanto emerge da un’inchiesta coordinata dalla Procura Europea di Palermo, che ha portato la Guardia di Finanza a eseguire sei misure interdittive, su disposizione del GIP del Tribunale di Siracusa, nei confronti di un funzionario scolastico e di cinque imprenditori.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, al centro del sistema vi sarebbe un direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) che, in concorso con un imprenditore di Modica, avrebbe manipolato le procedure di affidamento in cambio di tangenti pari al 15% degli importi fatturati: il 5% sarebbe stato destinato al funzionario scolastico e il 10% all’imprenditore.

Le risorse oggetto dell’indagine provenivano da fondi europei e PNRR ed erano destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di laboratori scolastici innovativi. Nel corso degli accertamenti, le Fiamme Gialle avrebbero inoltre riscontrato lavori mai eseguiti, forniture non conformi e irregolarità nella rendicontazione.

Nei confronti del funzionario scolastico è stato disposto anche un sequestro di beni per oltre 30 mila euro, mentre risulta indagato anche il dirigente dei due istituti, per il quale è stato disposto un interrogatorio preventivo. A vario titolo, le ipotesi di reato contestate comprendono corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico.

Le indagini si trovano nella fase preliminare e per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza.

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