Modica. Clamoroso derby tra PVT e Green Sport: partita sospesa per invasione di campo di un vicino stanco del tifo

Modica, 24 novembre 2026 – Clamoroso epilogo del derby di pallavolo femminile tra PVT Modica U19 e Green Sport Modica U19. Alle 22.30 circa, sul punteggio di 2-1 per la formazione allenato da Corrado Scavino, un uomo entra in campo e blocca la partita inveendo pesantemente contro le giocatrici e chiunque gli si avvicinasse per capire cosa stesse succedendo. Riportata con molta fatica la situazione ad uno stato di calma apparente, l’uomo spiega di essere un residente di via Silla che, esasperato dalle partite di pallavolo e dal naturale rumore che si genera, aveva deciso di mettere fine alla competizione di propria iniziativa. Precisazione dovuta: l’orario delle 22.30 è alquanto anomalo per un match di pallavolo e si è concretizzato solo per una serie di coincidenze probabilmente irripetibili, tra le quali una partita di U14 fissata con estrema leggerezza dalla FIPAV provinciale alle 18.00 nella stessa struttura. Ma torniamo al fatto di cronaca. Accompagnato dalle figlie, il residente si rifiuta di uscire dal campo per far riprendere la partita continuando ad urlare. Si lamenta della pallavolo, del circo, delle scuole, del mercato e dello stadio. L’arbitro, una ragazza della stessa età di quelle in campo, intimorita dall’accaduto entra nello spogliatoio e non ne vuole sapere di riprendere la partita. Qualcuno tra il pubblico, soprattutto genitori delle giovanissime giocatrici, chiama le forze dell’ordine. Solo l’arrivo della polizia porta l’uomo a più miti consigli. Gli stessi agenti lo accompagnano fuori dalla struttura ed entrano nello spogliatoio a parlare con la giovane arbitro che dopo circa un’ora decide di riprendere il match. Nel frattempo il gelo, atmosferico si intende, era calato all’interno della vecchia struttura tensostatica anche perché il riscaldamento a tempo si stacca alle 21,30. La partita riprende in un clima surreale. Alla fine, a mezzanotte in punto come in un film thriller, la PVT vince 3-2 uno dei derby più strani nella storia della pallavolo.

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