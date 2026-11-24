Il Lions Club Ragusa Host pianta 150 alberelli al Parco Verde Bruscé: protagonisti gli studenti dell’Istituto M. Ventre

Ragusa, 24 novembre 2026 – Centocinquanta nuove piantine per rendere più verde il territorio e sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della tutela ambientale. È il risultato dell’iniziativa promossa dal Lions Club Ragusa Host in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Mariele Ventre al Parco Verde Bruscé, in via Australia, a Ragusa.

Protagonisti della giornata sono stati gli alunni delle classi prime dell’istituto, che hanno partecipato attivamente alla messa a dimora dei 150 alberelli. Un’esperienza di partecipazione e condivisione che ha trasformato un gesto concreto a favore dell’ambiente in un’importante occasione di educazione civica e sensibilizzazione, avvicinando i ragazzi ai temi della sostenibilità, del rispetto della natura e della cura del territorio.

L’iniziativa è stata promossa dal Lions Club Ragusa Host. Il coordinamento del service è stato affidato a Giovanni Moltisanti, che ha seguito l’organizzazione dell’evento insieme a Pina Lembo. Presente anche il sindaco Peppe Cassì, affiancato dagli assessori Nunzio Basile e Catia Pasta. “Coinvolgere i ragazzi in un’attività concreta come la piantumazione di nuovi alberi significa trasmettere loro il valore della cura dell’ambiente e l’importanza dei piccoli gesti per costruire un futuro più sostenibile. Ogni piantina messa a dimora rappresenta un segno di attenzione verso il nostro territorio e un investimento per le generazioni future. Ringrazio Giovanni Moltisanti e Pina Lembo per l’impegno profuso nell’organizzazione, i rappresentanti dell’amministrazione comunale che sono intervenuti, l’Istituto e tutti gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa”, dichiara la presidente del Lions Club Ragusa Host, Ornella Licitra.

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