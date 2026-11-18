Sanità iblea, vertice operativo all’ASP di Ragusa: l’On. Ignazio Abbate incontra la Direzione Strategica e l’Ufficio Tecnico

Ragusa, 18 novembre 2026 – Si è tenuto oggi, presso la sede centrale dell’ASP di Ragusa, un importante tavolo tecnico-istituzionale alla presenza dell’onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione Affari Istituzionali e componente della Commissione Bilancio all’ARS, con il Direttore Generale, dott. Pino Drago, il Direttore Amministrativo, dott. Massimo Cicero, e i vertici dell’Ufficio Tecnico aziendale, l’ing. Gaetano Cilia e l’arch. Maddalena Di Martino. All’incontro hanno preso parte una folta delegazione di consiglieri comunali di Modica, Massimo Caruso, Paolo Nigro, Daniele Scapellato, Giovanni Alecci, Rita Floridia, Elena Frasca e Miriam Franzò, proseguendo così il percorso di ascolto e confronto avviato nei mesi scorsi sulle criticità strutturali del nosocomio cittadino, e la consigliera provinciale Irene Tidona, intervenuta per portare al tavolo le istanze del comprensorio ipparino e della comunità di Acate. Al centro della riunione, il cronoprogramma operativo per concretizzare nel più breve tempo possibile gli interventi infrastrutturali già finanziati all’Ospedale “Maggiore – Nino Baglieri” di Modica. Dopo lo stanziamento dei 4 milioni di euro ottenuti grazie all’emendamento a firma dell’On. Abbate approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana, l’obiettivo condiviso con l’Azienda Sanitaria è quello di avviare un vero e proprio tour de force amministrativo per giungere rapidamente alle gare d’appalto. Le risorse consentiranno di realizzare interventi strategici attesi da anni: la creazione dei nuovi parcheggi a servizio dell’utenza, il completamento dell’ala nuova e la realizzazione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM). Nel corso del vertice è stato inoltre fatto il punto sulle ulteriori risorse e sui progetti di edilizia sanitaria che interessano l’intera provincia di Ragusa, con un’attenzione particolare alle opere di completamento e ristrutturazione dei presidi territoriali e all’iter progettuale per il recupero e la salvaguardia della storica Chiesa di San Martino a Modica Alta, immobile di proprietà dell’ASP, per il quale si punta a definire rapidamente i passaggi tecnici e i relativi finanziamenti. Ampio spazio è stato dedicato anche all’organizzazione dei servizi sanitari sul territorio e alla gestione complessiva delle ore di specialistica ambulatoriale nei diversi distretti, con un focus specifico sul distretto di Vittoria e sulla zona di Acate, tema approfondito insieme alla consigliera provinciale Irene Tidona per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Sul fronte della carenza di camici bianchi, è stata valutata la possibilità di reperire personale medico attraverso il ricorso alle prestazioni aggiuntive, con l’impegno dell’On. Abbate a lavorare affinché già nella prossima Legge Finanziaria regionale vengano appostate adeguate risorse da destinare al potenziamento di Guardie Mediche e Pronto Soccorso.“Desidero ringraziare sentitamente il Direttore Generale Pino Drago, il Direttore Amministrativo Massimo Cicero, l’ingegnere Cilia, l’architetto Di Martino, la consigliera provinciale Irene Tidona e tutti i consiglieri comunali presenti oggi – dichiara l’onorevole Ignazio Abbate – perchè quando c’è una reale e leale collaborazione istituzionale tra rappresentanti del territorio, amministrazioni locali, vertici aziendali e uffici tecnici, i risultati arrivano sempre. Il lavoro di squadra avviato mesi fa con i consiglieri comunali per individuare le priorità dell’Ospedale Maggiore-Baglieri ha già prodotto uno stanziamento storico da 4 milioni di euro; adesso la sfida è correre sulla progettazione e sugli appalti per trasformare questi fondi in cantieri e servizi efficienti. Allo stesso modo, continueremo a batterci a Palermo, a partire dalla prossima manovra finanziaria, per garantire medici e assistenza capillare in tutta la provincia, dalle aree interne fino ai presidi di emergenza-urgenza”.

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