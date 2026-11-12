Quattro anni per capire che Putin non scherzava…l’opinione di Rita Faletti

In un’Europa schiacciata da una complessa crisi geopolitica, c’è un aspetto positivo che sta cambiando le regole del gioco: la consapevolezza che le minacce russe sono reali, sfrontate e in costante aumento. Agli svolazzi di droni nei cieli dell’Unione sono subentrati i raid e gli attacchi a navi e petroliere al largo delle coste di Romania e Bulgaria, i cyberattacchi ai frigoriferi e alle banche del sangue in Francia, i tentativi di omicidio mirati contro i vertici delle industrie della difesa, l’ondata di falsi allarmi bomba su aerei di linea, treni e emittenti televisive, in scuole dell’Irlanda del Nord e Scozia e tra ieri e oggi in più di 6mila scuole italiane. “Siamo venuti per annientarvi” e “Di voi rimarranno solo le ossa”, i messaggi di accompagnamento. La guerra ibrida è fantasiosa, usa modalità che si adattano ai diversi destinatari, alla loro cultura e al livello di vulnerabilità, ma l’intento è unico: logorare psicologicamente e intimorire, colpire la credibilità delle istituzioni e destabilizzare. Il caos mondiale è reale e dal caos c’è chi cerca di trarre vantaggio, chi cerca di difendersi. Ma chi è responsabile del caos? Bisogna risalire alla fine della guerra fredda, quando l’Occidente considerò la propria vittoria definitiva e si illuse che l’integrazione economica avrebbe moderato la Russia, il commercio avrebbe pacificato la Cina, la globalizzazione avrebbe trasformato le autocrazie, la sicurezza europea fosse acquisita, la forza militare potesse diventare superflua, la democrazia e il mercato si sarebbero estesi senza bisogno di essere difesi. L’Occidente scambiò una tregua storica per la fine della storia e l’Europa si preparò alla pace perpetua. Gli Stati Uniti rimasero l’unica superpotenza, ma commisero l’errore di voler esportare l’ordine occidentale unipolare attraverso interventi militari controversi. Delusi dai risultati, cominciarono a ritirarsi politicamente e psicologicamente abbandonando il ruolo di guardiani del mondo. Fu un errore. Nel 2008 arrivò la crisi finanziaria che distrusse la fiducia nelle élite, alimentò le diseguaglianze e la sfiducia nella globalizzazione. Intanto, l’Europa aveva ridotto la propria capacità militare, affidato la propria sicurezza agli Usa, comperava gas russo e produzioni cinesi. La pace e il benessere, in mancanza di preoccupazioni, le consentiva di dedicarsi alla costruzione di procedure e vincoli, diventando una “potenza normativa” con l’ambizione di esportare i propri standard sui diritti umani, lo stato di diritto, e la democrazia. Un ozio fruttuoso che impedì di avvertire il caos incombente. Quel caos portava la firma di Vladimir Putin. Il momento era perfetto per sferrare un colpo all’Europa imbambolata e iniziare a picconare l’ordine occidentale. Attraverso una ricostruzione selettiva del passato, Putin intendeva rivendicare i “confini storici” della Russia, negando di fatto il pieno diritto all’indipendenza e alla sovranità territoriale alle ex repubbliche sovietiche. La guerra in Georgia nel 2008 fu il primo grande banco di prova della strategia militare e politica di Vladimir Putin. Seguirono l’annessione della Crimea e la guerra in Donbas nel 2014, l’intervento militare in Siria nel 2015, le campagne di disinformazione, le interferenze e le operazioni di destabilizzazione. La quasi totale indifferenza internazionale spinse il capo del Cremlino a osare ancora. Nel febbraio del 2022 iniziò l’invasione su larga scala dell’Ucraina che segnò la rimozione del diritto internazionale. Un insignificante pezzo di carta stracciato dalla forza. Da allora, ogni potenza revisionista ha potuto chiedersi non più se l’ordine internazionale fosse inviolabile, e quanto costasse violarlo. Emerge in questo cosa differenzia un regime illiberale da una democrazia. La Ue è progettata per funzionare attraverso compromessi lenti, regole condivise e processi burocratici interminabili e snervanti. E’ una struttura che assorbe gli shock esterni, li rimanda e li rateizza, minimizza le crisi, non vede i nemici, e, se e quando li vede, pensa di poterseli fare amici. E’ priva di intuizione e interpreta le azioni altrui attraverso le proprie categorie giuridiche e morali. Il problema è che Mosca Pechino Teheran e Pyongyang non sono affascinati dal galateo dell’europeo perfetto, che anzi guardano con divertimento. Da quelle parti preferiscono un altro campo da gioco e il tirapugni. Basta fare i giganti normativi con i piedi d’argilla. All’Europa servono risorse proprie, industria bellica, scudo cyber, rapidità politica, zero veti e l’esperienza sul campo di Kyiv, l’unico Paese del continente che da cinque anni respinge l’invasione sia nelle trincee che sulle reti digitali.

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