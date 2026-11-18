Violenza sulle donne: dal 23 al 29 novembre ospedali e centri antiviolenza in rete, iniziative a Ragusa, Modica e Vittoria

Ragusa/Modica/Vittoria, 18 novembre 2026 –

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli ospedali “Giovanni Paolo II” di Ragusa, “Maggiore-Baglieri” di Modica e “Riccardo Guzzardi” di Vittoria aderiscono alla sesta edizione dell'(H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS dal 23 al 29 novembre 2026.

In oltre 210 ospedali del network con il Bollino Rosa dotati di percorsi dedicati e nei centri e presidi antiviolenza territoriali aderenti saranno offerti consulenze, visite, colloqui e servizi informativi, con l’obiettivo di incoraggiare le donne che vivono situazioni di violenza a chiedere aiuto e avvicinarle alla rete di servizi di accoglienza, protezione e sostegno. I servizi disponibili sono consultabili sul sito https://openday.fondazioneonda.it/, dove è possibile selezionare la regione e la provincia di interesse, individuare le strutture aderenti e conoscere le prestazioni offerte, le date e le modalità di accesso.

L’ASP di Ragusa partecipa con un programma di consulenze specialistiche, attività informative e incontri di sensibilizzazione, che coinvolgerà gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, i Consultori familiari e gli istituti scolastici del territorio. All’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dal 23 al 26 novembre, dalle 13 alle 14.30, saranno disponibili consulenze sulle malattie sessualmente trasmesse. Il 23 novembre, dalle 14.30 alle 16, si terranno consulenze sull’interruzione di gravidanza, mentre il 24, dalle 10 alle 11, saranno offerte consulenze sul Codice Rosa. Le attività si svolgeranno nell’area ambulatoriale della Torre A, al primo piano, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo ostetricia.ragusa@asp.rg.it.

All’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dal 23 al 27 novembre, nella fascia oraria 9-13, saranno offerte delle consulenze individuali da parte degli operatori della U.O.C. Ginecologia e Ostetricia (terzo piano). Il 25 novembre, dalle 9 alle 14, saranno inoltre attivati punti informativi presso i Consultori familiari di Comiso e Vittoria, con distribuzione di materiale divulgativo. Particolare attenzione sarà dedicata, inoltre, alle scuole. A Vittoria, nelle giornate del 23, 25 e 27 novembre, dalle 9 alle 12, professionisti sanitari dell’ASP incontreranno gli studenti di tre istituti superiori per affrontare il tema della violenza di genere nei suoi diversi aspetti.

A Ragusa, il 27 novembre, dalle 9 alle 13, presso il Centro Commerciale Culturale di via Matteotti 61, si svolgeranno workshop a piccoli gruppi, guidati da operatori esperti, per approfondire e discutere gli elaborati realizzati dagli studenti. Nella stessa sede sarà allestito un percorso tematico con punti informativi, stand divulgativi e laboratoriali ed esposizione dei lavori prodotti dalle scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti potranno confrontarsi con associazioni, cooperative sociali, movimenti e sportelli antiviolenza del territorio.

«La violenza sulle donne è un problema che riguarda direttamente anche il sistema sanitario, chiamato non soltanto ad assistere le vittime, ma a riconoscere tempestivamente i segnali di abuso e ad accompagnarle verso percorsi di protezione e sostegno – sottolinea il Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, Sara Lanza –. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare la conoscenza dei servizi disponibili e promuovere la cultura della prevenzione, coinvolgendo anche le scuole. Il confronto con i più giovani è fondamentale per imparare a riconoscere i comportamenti violenti, anche nelle loro manifestazioni meno evidenti, e costruire relazioni fondate sul rispetto».

“I dati sulla violenza contro le donne sono allarmanti, soprattutto tra le più giovani – dice Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS -: in dieci anni, la percentuale di ragazze tra i 16 e i 24 anni che hanno subito violenza sessuale è passata dal 17,7% al 30,8%. Un aumento che ci impone di intervenire su due fronti: da un lato, offrire alle donne che subiscono violenza strumenti concreti per chiedere aiuto e accedere a percorsi di protezione; dall’altro, investire nella prevenzione, a partire dalle scuole, per aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere i primi segnali di sopraffazione nelle relazioni. È in questa direzione che si muovono la nostra (H) Open Week, che rafforza la collaborazione tra ospedali e centri antiviolenza, e la campagna educativa Strappi, dedicata alle nuove generazioni”.

Proprio ai più giovani, alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, si rivolge, infatti, “Strappi”, la campagna educativa promossa da Fondazione Onda ETS in collaborazione con Librì progetti educativi per prevenire la violenza di genere a partire dai banchi di scuola. Il progetto coinvolge direttamente gli insegnanti, mettendo a disposizione delle classi un kit didattico composto da una guida per i docenti e 25 libri illustrati per gli studenti, attraverso cui sviluppare un percorso di riflessione sulle emozioni, sui confini personali e sui segnali di violenza nelle relazioni. Al centro dell’iniziativa un laboratorio creativo, durante il quale ragazze e ragazzi, lavorando a coppie, sono invitati a rappresentare attraverso ritratti, parole, colori e collage gli “strappi” che possono segnare una relazione. Le opere realizzate partecipano a un concorso nazionale, i cui vincitori saranno annunciati il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prima alle scuole partecipanti tramite un evento virtuale dedicato e successivamente a tutta la popolazione sui canali social della Fondazione. Un modo per trasformare la scuola in uno spazio di confronto e sensibilizzazione, coinvolgendo attivamente studenti e insegnanti nella costruzione di relazioni fondate sul rispetto e sulla consapevolezza.

In Italia quasi una donna su tre ha subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. Secondo le ultime stime Istat, sono circa 6 milioni e 400 mila le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno vissuto almeno un episodio di violenza fisica o sessuale a partire dai 16 anni, pari al 31,9%, e il 17,9% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza psicologica all’interno della coppia. Un fenomeno che attraversa tutte le fasce sociali, i livelli di istruzione e le condizioni economiche, e che rende necessario affiancare agli interventi di assistenza e protezione un impegno sempre più incisivo sul fronte della prevenzione.

L'(H) Open Week si inserisce nell’impegno che Fondazione Onda ETS porta avanti da oltre vent’anni per la tutela della salute delle donne, attraverso attività di sensibilizzazione, informazione e iniziative che coinvolgono il sistema sanitario e il territorio. Con il network degli ospedali Bollino Rosa e la collaborazione dei centri antiviolenza, la Fondazione intende contribuire a rafforzare il collegamento tra servizi sanitari e reti territoriali di protezione, affinché la richiesta di aiuto possa tradursi in percorsi concreti e continuativi di sostegno.

Dal 2023 la campagna di sensibilizzazione di Fondazione Onda ETS sulla violenza di genere riceve il riconoscimento della medaglia della Presidenza della Repubblica.

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