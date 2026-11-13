Sicurezza al Polo Commerciale di Modica: arrivano più pattuglie e un tavolo permanente

MODICA, 13 Novembre 2026 – Più pattuglie sul territorio, vigilanza coordinata e un tavolo permanente di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e forze dell’ordine. Sono queste le risposte concrete emerse dal vertice sulla sicurezza che si è svolto questa mattina, venerdì 13 novembre, nei locali della Galleria Solaria al Polo Commerciale di Modica.

L’incontro si è reso necessario dopo l’ondata di furti e rapine che nelle ultime settimane ha preso di mira diversi esercizi della zona, generando forte preoccupazione tra imprenditori, dipendenti e residenti. Al tavolo hanno preso parte il Questore di Ragusa, il sindaco di Modica, il presidente del Consiglio comunale, il comandante della Polizia locale e i vertici di Confcommercio — tra cui il presidente regionale Gianluca Manenti, il presidente sezionale di Scicli e diversi componenti della giunta confederale — insieme a una folta delegazione di operatori commerciali.

A farsi portavoce del malessere delle imprese è stato il presidente di Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, che ha chiesto standard di protezione più elevati per un comparto frequentato ogni giorno da migliaia di utenti provenienti anche dai comuni limitrofi. Pur ribadendo la piena fiducia nelle forze dell’ordine, Moncada ha sollecitato strumenti di prevenzione più incisivi, sottolineando con fermezza che la tutela di chi lavora onestamente e il diritto alla tranquillità dei cittadini devono restare la priorità assoluta.

Dal Questore sono arrivate rassicurazioni sull’intensificazione dei servizi di controllo nell’area e la disponibilità immediata ad attivare un tavolo stabile di collaborazione con Confcommercio. L’obiettivo è creare un filo diretto per velocizzare la condivisione delle segnalazioni e calibrare strategie mirate di contrasto alla microcriminalità.

Durante la riunione si è discusso anche degli aspetti tecnici legati alla prevenzione: dall’installazione e dal coordinamento di sistemi di allarme attivi e passivi fino al possibile potenziamento della vigilanza privata, da integrare in stretta sinergia con l’azione delle pattuglie.

Il confronto si è concluso in un clima giudicato costruttivo da tutti i partecipanti, consapevoli che ogni colpo inferto alle attività del Polo Commerciale ricade sull’intero indotto economico e sociale del territorio. Da parte dei commercianti resta ora l’auspicio che agli impegni assunti questa mattina seguano rapidamente azioni continuative, capaci di restituire serenità a chi investe e lavora nell’area.

Salva