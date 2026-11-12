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Modica, in arrivo interventi di manutenzione straordinaria sulle strade: ecco il cronoprogramma dei lavori

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MODICA, 12 Novembre 2026 – L’amministrazione comunale di Modica, guidata dal sindaco Maria Monisteri insieme all’assessore Piero Armenia e agli uffici comunali competenti, ha definito il cronoprogramma per una serie di interventi manutentivi urgenti sulle strade cittadine. I lavori, programmati per la prossima settimana, interesseranno in particolare le arterie di accesso al centro storico e il corso principale. L’obiettivo è garantire la sicurezza della viabilità urbana in vista dell’imminente stagione invernale e delle piogge.
Di seguito il dettaglio delle modifiche alla viabilità e delle chiusure previste:
Punto elenco Lunedì: Dalle 8:30 alle 12:30 sono previsti i lavori di pavimentazione in un tratto intermedio già definito di via Nazionale. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:00, prenderanno il via i cantieri per il rifacimento del manto stradale in corso Umberto I, nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Garibaldi e quella con via Fratアントio (divieto di sosta su entrambi i lati).
Punto elenco Martedì 17 novembre: Dalle 8:30 alle 18:00 si procederà al completamento dei lavori su corso Umberto I nel tratto già menzionato, con divieto di sosta su ambo i lati per l’intera durata degli interventi.
Punto elenco Mercoledì 18 novembre: Le attività si sposteranno in contrada Madonna dell’Itria, dove dalle 7:00 del mattino fino alle 18:00 si interverrà per rifare la pavimentazione di un tratto stradale.
L’amministrazione comunale ha espresso scuse anticipate alla cittadinanza per i disagi inevitabili che tali cantieri comporteranno, sottolineando tuttavia la necessità indifferibile di tali opere per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

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