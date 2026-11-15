La pace che l’Ucraina non può permettersi…l’opinione di Rita Faletti

C’è un punto nelle richieste di Putin che dovrebbe togliere agli europei qualsiasi illusione: Mosca vuole riportare indietro l’orologio della sicurezza europea. Il riferimento al 1997 non è una suggestione propagandistica. È la linea avanzata dalla Russia già nel dicembre 2021, quando chiese garanzie giuridicamente vincolanti contro ulteriori allargamenti della NATO e il ridimensionamento della presenza militare dell’Alleanza nell’Europa centro-orientale. Il significato politico è evidente. Non si tratta soltanto del Donbas, della Crimea e neppure soltanto dell’Ucraina. Si tratta di stabilire se Polonia, Paesi baltici e gli altri Stati dell’Europa orientale siano pienamente sovrani nelle proprie scelte di sicurezza oppure debbano riconoscere a Mosca un diritto di veto. È questa la vera posta in gioco. Perciò sarebbe un errore gigantesco considerare la guerra ucraina una questione territoriale da chiudere con qualche concessione e una firma sotto un trattato. Se le pretese russe sull’assetto della sicurezza europea restano quelle formulate nel 2021 e riproposte oggi, il problema non finisce ai confini dell’Ucraina. E soprattutto Kyiv non può accettare una pace costruita sulla fiducia. Zelensky non deve fidarsi delle promesse di Putin. Ma non può neppure affidare la sopravvivenza del proprio Paese alla continuità politica di Trump o a un’Europa che troppe volte ha mostrato divisioni, esitazioni e debolezze. Zelensky deve pretendere garanzie di sicurezza chiare, concrete e durevoli. Garanzie che assicurino all’Ucraina la possibilità reale di difendersi, preservino la sua sovranità e non consentano a Mosca di trasformare un cessate il fuoco in una pausa strategica. Perché l’Europa ha già conosciuto qualcosa di simile. Minsk II avrebbe dovuto creare il percorso verso la cessazione del conflitto nel Donbas. Ma conteneva una contraddizione fondamentale: Kyiv lo interpretava come la strada verso il ripristino della propria sovranità, mentre Mosca pretendeva un percorso politico capace di condizionare quella stessa sovranità. Il risultato non fu una pace duratura. Ripetere oggi quella logica su scala ancora più grande sarebbe imperdonabile. Una tregua che bloccasse il fronte senza fornire all’Ucraina solide garanzie di sicurezza potrebbe diventare semplicemente un altro Minsk: non la fine della guerra, ma un intervallo fra due guerre. Ecco perché Zelensky deve essere inflessibile. Nessuna garanzia vaga, nessun impegno interpretabile, nessuna formula diplomatica destinata a funzionare soltanto finché a Washington, Bruxelles o Mosca conviene rispettarla. La sicurezza di una nazione non può dipendere dalla buona volontà di chi l’ha aggredita. E neppure dalla speranza che gli alleati di oggi siano necessariamente quelli di domani. La vera garanzia per Kyiv è un’Ucraina sovrana, armata, economicamente vitale, legata stabilmente all’Occidente e capace di rendere insostenibile una nuova aggressione. Questo dovrebbe essere anche l’interesse dell’Europa. Perché se Mosca continua a ragionare in termini di ritorno all’assetto precedente agli allargamenti della NATO, l’Ucraina non è il punto finale della questione. È il luogo nel quale si sta decidendo chi avrà il diritto di stabilire l’ordine europeo. I popoli europei oppure il Cremlino. Per questo la pace va cercata, certamente. Ma non una pace qualsiasi. Una pace senza sicurezza e senza piena sovranità ucraina non sarebbe una pace. Sarebbe Minsk III con un nome diverso.

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