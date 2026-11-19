Modica e le 100 chiese. Le tracce dell’antica chiesa di S.M. di Portosalvo nelle ricerche di Nino Sparacino

Saro Cannizzaro

Oggi, del tempio che un tempo accoglieva i fedeli del quartiere non resta che qualche frammento architettonico incastonato nella muratura del civico 39: indizi preziosi che, grazie all’attenta opera di catalogazione di Nino Sparacino, permettono ai modicani di alzare lo sguardo e rileggere la storia stratificata della propria città.

La devozione legata alla chiesa di Portosalvo emerge con chiarezza anche da altre donazioni dello stesso periodo. Nelle carte d’archivio risulta infatti che Marco Garofalo dispose la celebrazione di altre dodici messe, mentre la signora Francesca la Jacona destinò la rendita dell’affitto annuale di un suo palazzo per finanziare una messa feriale. A questi si aggiunse anche mastru Nicola Stracquadanio, che legò il proprio nome alla fondazione di una messa domenicale, senza contare gli ulteriori lasciti testamentari che testimoniano la vitalità del luogo di culto anche sul finire del secolo, con nuove donazioni registrate tra il 1681 e il 1688.

Tra le carte più significative figura l’atto depositato presso il notaio Francesco Tirnullo, con cui don Ippolito Giunta dispose un lascito in natura per garantire la celebrazione di alcune messe domenicali: 8 tumuli e 1 coppo di frumento. Il grano veniva poi consegnato a un certo Pietro Nanù, il quale provvedeva a versare al sacerdote il corrispettivo in denaro, secondo un preciso accordo stipulato il 29 settembre 1645 davanti al notaio Pietro Calabrese.

Le ricerche d’archivio riportate da Sparacino permettono di datare l’esistenza dell’edificio sacro almeno al XVII secolo, grazie a una serie di atti notarili legati alle cosiddette “fondazioni di messe” dell’epoca, documenti che restituiscono anche uno spaccato della vita economica e sociale della Modica seicentesca.

Camminando tra i vicoli del centro storico di Modica, capita spesso di sfiorare edifici che, dietro una facciata apparentemente anonima, custodiscono secoli di storia dimenticata. È proprio su queste tracce silenziose che continua a far luce il lavoro di ricerca del fotoreporter modicano Nino Sparacino, impegnato da tempo in una preziosa opera di riscoperta e documentazione delle chiese scomparse o trasformate della città.

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