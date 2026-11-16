On. Abbate. Ancora una volta S.Giacomo al centro di interventi per manutenzione stradale e illuminazione pubblica

Ragusa, 16 novembre 2026 – S.Giacomo ancora al centro dell’ennesimo importante intervento di manutenzione e miglioramento della sicurezza stradale. Per il terzo anno consecutivo la frazione ragusana beneficerà di un importante somma, 230 mila euro, per la manutenzione stradale e l’aumento dei corpi illuminanti. E’ stato l’Onorevole Ignazio Abbate ad annunciarlo nella giornata di sabato quando, nel corso di un apposito sopralluogo, ha incontrato i residenti della frazione agricola. I fondi seguono quelli del 2024 (230 mila euro per l’efficientamento energetico e la realizzazione dell’impianto di illuminazione all’ingresso di S.Giacomo) e del 2025 (170 mila euro per il rifacimento di una parte della SP59). E’ dello scorso mese di agosto, invece, la conclusione delle operazioni di gara per la manutenzione straordinaria della S.P. 55 “Giarratana – S. Giacomo – Nobile – Noto” per un importo complessivo di 700.000,00 euro. Sabato il Presidente della I Commissione Affari Istituzonali, accompagnato dal vice presidente del consiglio comunale di Ragusa, Rossana Caruso, e dal consigliere comunale di Modica, Giammarco Covato: “Nella scorsa finanziaria, a seguito di un emendamento del sottoscritto, è arrivato un finanziamento da 170 mila euro per riqualificare alcune arterie importanti di S.Giacomo che vedono la presenza in transito non solo dei residenti di S.Giacomo ma anche di Giarratana, Palazzolo e Montesano. Si tratta del rifacimento del manto stradale e della messa in sicurezza lungo l’arteria SP55 delle numerose frane che negli anni ne hanno minato la sicurezza. A margine di questo ennesimo intervento ci tengo a ringraziare la Provincia di Ragusa per la preziosa collaborazione. A conclusione di questi lavori cambierà in meglio il volto della viabilità. A questo si aggiunge anche un altro finanziamento da 50 mila euro per prolungare la parte illuminata della SP59 a partire dal centro sociale in direzione Giarratana. Se sommiamo queste cifre a quelle già stanziate negli ultimi due anni, possiamo dire senza ombra di smentita che mai la frazione di S.Giacomo era stata beneficiaria dell’attenzione che merita come in questo periodo storico. Ci tengo a ringraziare per la preziosa collaborazione sul territorio la consigliera di Ragusa, Rossana Caruso, con la quale siamo in costante contatto per le esigenze del territorio”.

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