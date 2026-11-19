Fronte comune delle associazioni italo-ucraine nel sud-est siciliano per una migliore interazione e per promuovere la cultura ucraina

VITTORIA, 19 Novembre 2026 – Nella giornata di ieri pomeriggio si è tenuto a Vittoria un importante incontro di coordinamento tra diverse realtà associative italo-ucraine attive tra il territorio ibleo e quello catanese. L’intento principale della riunione è stato quello di rafforzare i legami tra le varie associazioni coinvolte, creando una rete solida e collaborativa per programmare congiuntamente le prossime iniziative in vista del Natale e per tutto il 2027.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle tre realtà associative: per Avvio ODV di Comiso erano presenti la presidente Lesya Viytyuk e Liliya Semenyuk, socia e responsabile del progetto “Biblioteca internazionale”; per l’Associazione ArtUAge APS, realtà con sede a Catania, hanno partecipato la presidente Svitlana Vavilina, Olena Yantsur, socia e responsabile Pubbliche Relazioni, e Angela Marhina, socia e responsabile Comunicazione; infine, per l’Associazione “Slava Ukraini” di Modica erano presenti la presidente Oksana Khliebovska, il vicepresidente Calogero Castaldo e l’iscritta Svitlana Demchuk.

Unendo le forze e le rispettive competenze, i partecipanti hanno delineato una serie di obiettivi condivisi per i prossimi mesi, inserendosi nel solco delle mobilitazioni nazionali promosse dal Congresso Nazionale delle associazioni ucraine in Italia APS, da cui sono partiti sia il progetto “Kolyada” (dedicato alla riscoperta e alla diffusione dei canti natalizi della tradizione ucraina) sia la campagna per la commemorazione dell’Holodomor, iniziative ampiamente rilanciate e consultabili anche sulla pagina Facebook ufficiale del Consolato Generale d’Ucraina a Napoli.

Sulla scia di questo impulso nazionale, le associazioni collaboreranno a livello locale per organizzare eventi rivolti alla cittadinanza al fine di far conoscere la cultura e le tradizioni ucraine, dedicando un focus specifico proprio all’Holodomor per spiegare e far comprendere la portata storica della grande carestia degli anni ’30. Inoltre, data l’alta presenza di cittadini ucraini residenti in provincia di Ragusa, le associazioni hanno deciso di fare fronte comune per richiedere una maggiore vicinanza del Console ucraino sul territorio, sollecitando l’apertura di un ufficio dedicato che possa rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità. Parallelamente, attraverso mostre e iniziative culturali condivise, si punterà a mantenere alta l’attenzione e a far comprendere alla popolazione locale ciò che il popolo ucraino sta ancora subendo a causa della guerra in corso.

Durante la riunione è stato anche rinnovato l’impegno congiunto per l’organizzazione della Santa Messa in lingua ucraina, che sarà celebrata il prossimo 25 dicembre presso la Chiesa di San Domenico a Modica. Questo incontro a Vittoria segna un passo significativo verso una sinergia sempre più stretta tra le realtà associative della Sicilia sud-orientale, convinte che l’unità d’intenti e il rafforzamento dei legami interni siano lo strumento migliore per sostenere la comunità ucraina e promuovere il dialogo sul territorio.

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