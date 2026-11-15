Ponte dell’Immacolata a Modica: dal 5 all’8 dicembre cioccolato, artigianato e vintage animano Corso Umberto

L’iniziativa punta a coniugare i sapori della celebre tradizione cioccolatiera modicana con la creatività dell’artigianato siciliano e il fascino senza tempo delle curiosità vintage. Un percorso pensato per coinvolgere tanto i residenti quanto i visitatori e i turisti che sceglieranno la città della Contea per trascorrere il lungo fine settimana festivo, inaugurando insieme la stagione delle festività natalizie.

MODICA, 15 Dicembre 2026 – Il ponte dell’Immacolata accende ufficialmente l’atmosfera natalizia nel cuore del centro storico modicano. Dal 5 all’8 dicembre, la parte alta di Corso Umberto si trasformerà in una suggestiva area espositiva a cielo aperto, pensata per valorizzare le eccellenze del territorio e offrire un’occasione di incontro e passeggio tra le vie del barocco.

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