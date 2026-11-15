  • 15 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Twitter Youtube Rss
Cerca
  • 15 Novembre 2026 -
AttualitàModica

Ponte dell’Immacolata a Modica: dal 5 all’8 dicembre cioccolato, artigianato e vintage animano Corso Umberto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 15 Dicembre 2026 – Il ponte dell’Immacolata accende ufficialmente l’atmosfera natalizia nel cuore del centro storico modicano. Dal 5 all’8 dicembre, la parte alta di Corso Umberto   si trasformerà in una suggestiva area espositiva a cielo aperto, pensata per valorizzare le eccellenze del territorio e offrire un’occasione di incontro e passeggio tra le vie del barocco.

L’iniziativa punta a coniugare i sapori della celebre tradizione cioccolatiera modicana con la creatività dell’artigianato siciliano e il fascino senza tempo delle curiosità vintage. Un percorso pensato per coinvolgere tanto i residenti quanto i visitatori e i turisti che sceglieranno la città della Contea per trascorrere il lungo fine settimana festivo, inaugurando insieme la stagione delle festività natalizie.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube