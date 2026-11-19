Nuovo atto vandalico alla sede di Futuro Nazionale a Pozzallo. Assenza: “Tentato il confronto, ci hanno dato dei fascisti”

POZZALLO, 19 Novembre 2026 – Nuovo episodio di intolleranza politica ai danni della sede del Comitato Costituente 1422 di Futuro Nazionale, il movimento politico legato a Roberto Vannacci, situata in corso Vittorio Veneto a Pozzallo. A denunciarlo è la referente locale del comitato, Vincenza Assenza.

Secondo quanto riferito in un comunicato stampa ufficiale, l’episodio risale a due sere fa, intorno alle 20.15. Un giovane, transitando davanti ai locali del comitato, avrebbe nuovamente staccato la targhetta affissa all’ingresso della sede per poi gettarla in un cassonetto dei rifiuti.

Grazie alla segnalazione e all’intervento degli iscritti, il comitato afferma di essere riuscito a risalire all’identità del responsabile, descritto come un giovane di quasi trent’anni. Nonostante l’accaduto, il gruppo ha deciso di non procedere per vie legali: “Abbiamo pensato bene di non adire per le vie giudiziarie – spiega Assenza nella nota – proprio per non andare ad inveire contro una persona che, a nostro modo di vedere, non la pensa come noi”.

La vicenda ha avuto un seguito nella tarda serata di ieri, 18 novembre. Alcuni esponenti del comitato avrebbero infatti incontrato casualmente lo stesso giovane lungo corso Vittorio Veneto, tentando di avviare un dialogo chiarificatore. Secondo la versione fornita dalla referente, il confronto sarebbe però stato respinto dal ragazzo con la frase: “Con voi fascisti non si può parlare”.

Di fronte a questo rifiuto, la dott.ssa Assenza solleva una riflessione sul clima politico locale e sul significato di democrazia: “A questo punto mi chiedo e vi chiedo: saremmo noi i ‘fascisti’ che cerchiamo di interloquire con una controparte nonostante l’ennesimo danno economico e d’immagine?”.

La referente ribadisce infine la posizione già espressa in precedenti comunicazioni, richiamando al rispetto reciproco: “La libertà di pensiero – conclude la Assenza – deve essere sempre garantita a tutti, perché senza di essa non si arriverebbe a un confronto che possa far nascere nuovi spunti di riflessione, bensì a un clima di intimorimento o a lotte che hanno più che altro un connotato da tifoseria. È democratico chi comprende dove finisce la propria libertà e dove comincia quella altrui”.

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