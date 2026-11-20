Acqua e bollette, fronte comune a Pozzallo: passa all’unanimità la mozione proposta da Uccio Agosta

POZZALLO, 20 Novembre 2026 – L’aula consiliare di Palazzo di Città “Giorgio La Pira” ha fatto registrare un voto unanime su uno dei temi più sentiti e delicati per la cittadinanza, ovvero la gestione del servizio idrico integrato da parte di Iblea Acque. Durante la seduta del Consiglio Comunale, infatti, è stata approvata all’unanimità la mozione elaborata e portata avanti in prima persona dal consigliere comunale Uccio Agosta (Italia Viva – Casa Riformista), un’iniziativa solitaria e determinata che, grazie alla forza delle argomentazioni, ha finito per raccogliere il convinto consenso e il pieno sostegno anche di tutti gli altri colleghi presenti in aula.

Il voto odierno rappresenta il culmine e la vittoria politica di una battaglia avviata da solo nelle scorse settimane dallo stesso esponente consiliare, il quale per primo aveva acceso i riflettori sulle pesanti criticità legate alla gestione dell’acqua nel territorio pozzallese e provinciale. Nel corso del dibattito, gli interventi degli altri consiglieri hanno confermato la bontà del lavoro solitario svolto da Agosta, generando una condivisione trasversale delle preoccupazioni sollevate e superando ogni divisione politica. Al centro della discussione ci sono l’aumento tariffario del 10,5% approvato dall’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa, contestato perché ritenuto un aggravio insostenibile per i bilanci di famiglie e imprese, ma anche i numerosi disservizi, le anomalie nella fatturazione e le procedure di riduzione del flusso idrico avviate dal gestore nei confronti delle utenze in stato di morosità.

Grande soddisfazione è stata espressa dal promotore dell’iniziativa al termine della votazione, che ha rivendicato con orgoglio la paternità della battaglia e il risultato ottenuto per la città: “Oggi Pozzallo ha dato una risposta forte, chiara e senza tentennamenti, e sono fiero che questa mia battaglia, avviata e portata avanti in solitaria fin dal primo giorno, si sia trasformata in un successo per tutta la comunità – ha detto Uccio Agosta –. Chi mi conosce sa che difendo sempre i cittadini pozzallesi, senza mai fare un passo indietro quando vengono toccati i loro diritti fondamentali. L’acqua è un bene primario e la dignità dei nostri concittadini non può essere calpestata da rincari ingiustificati e disservizi continui. Ho voluto fortemente questa mozione e ringrazio tutti i colleghi consiglieri che hanno scelto di condividerla e sostenerla con convinzione. Questo voto unanime dimostra che la strada che ho tracciato era quella giusta e che, quando si tratta di difendere le famiglie e le imprese pozzallesi, il Consiglio Comunale sa fare fronte comune. Noi, comunque, non ci fermeremo finché non avremo ottenuto risposte concrete, trasparenza nelle bollette e il pieno rispetto dei diritti degli utenti nelle sedi dell’ATI e ai vertici di Iblea Acque”.

Con l’approvazione di questo atto di indirizzo, frutto della tenacia del consigliere Agosta, l’intero civico consesso impegna ufficialmente l’amministrazione comunale a farsi portavoce delle istanze del territorio nelle sedi sovracomunali competenti, trasformando la protesta dei cittadini in un’azione istituzionale compatta e condivisa.

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