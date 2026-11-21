Comiso. Rischio idraulico e aggiornamento del Pai, la Terza commissione avvia un confronto per sbloccare le criticità urbanistiche

Comiso, 21 novembre 2026 – La Terza commissione consiliare permanente Lavori pubblici, Territorio e ambiente del Comune di Comiso ha avviato un percorso di approfondimento sull’aggiornamento del Piano per l’assetto idrogeologico (Pai), con particolare attenzione alle problematiche che interessano una vasta area compresa tra via Leonardo Sciascia, via Falcone, la Sp 22 e via Togliatti.

Al centro della riunione la situazione determinatasi dopo l’aggiornamento del Pai dell’1 marzo 2024, con cui l’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia ha classificato la zona come “sito di attenzione” sotto il profilo idraulico. Una decisione che ha comportato importanti limitazioni alle potenzialità edificatorie dell’area, incidendo sulla realizzazione di interventi edilizi e urbanistici e suscitando preoccupazione tra proprietari e cittadini.

Dopo l’introduzione del presidente della commissione, Gigi Bellassai, sono intervenuti gli assessori Dante Di Trapani e Roberto Cassibba, che hanno illustrato le attività già avviate e i prossimi passaggi amministrativi.

Di Trapani ha comunicato che al geologo Spataro è stato affidato l’incarico per la redazione dello studio idrogeologico del territorio comunale, nell’ambito del percorso di formazione del nuovo Piano urbanistico generale. Lo studio, la cui consegna è prevista per gennaio, rappresenterà un tassello fondamentale per comprendere meglio le criticità idrauliche e orientare le future scelte urbanistiche.

Cassibba ha invece riferito dell’avvio dell’iter progettuale finalizzato alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico. Il percorso prevede, in una prima fase, la redazione degli studi di compatibilità e invarianza idraulica necessari a individuare le soluzioni tecniche più efficaci.

Nel corso della seduta è emersa inoltre la necessità di promuovere un confronto diretto tra l’ufficio Urbanistica del Comune e l’Autorità di bacino, con l’obiettivo di chiarire gli spazi operativi consentiti dall’attuale normativa e individuare soluzioni che possano agevolare i cittadini nella gestione degli interventi sugli immobili esistenti.

Soddisfatto il presidente della Terza commissione, Gigi Bellassai: «La questione interessa una parte significativa della città e coinvolge le legittime aspettative di numerosi cittadini. Era necessario fare il punto sulle attività in corso e definire un percorso concreto per affrontare le criticità emerse con l’aggiornamento del Pai. Accogliamo positivamente sia l’avvio degli studi idrogeologici legati al Pug sia il percorso progettuale per le opere di mitigazione del rischio. Fondamentale sarà anche il confronto con l’Autorità di bacino, affinché questa fase sia accompagnata da indicazioni chiare e strumenti operativi in grado di ridurre le attuali incertezze».

Bellassai ha quindi assicurato che la commissione continuerà a monitorare l’evoluzione dell’iter tecnico e amministrativo, con l’obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, certezza per i cittadini e nuove prospettive di sviluppo urbanistico per una parte importante del territorio comunale. Alla riunione hanno partecipato anche il vicepresidente della commissione, Salvo Liuzzo, e il consigliere Salvo Purromuto.

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