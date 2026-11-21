Gravissimo incidente sulla SP 20 tra Comiso e Santa Croce Camerina: auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco

SANTA CROCE CAMERINA, 21 Novembre 2026 – Mattinata di paura lungo la Strada Provinciale 20, l’arteria che collega Comiso a Santa Croce Camerina, dove si è verificato un drammatico incidente stradale all’altezza del mercato ortofrutticolo.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’autovettura ha perso il controllo finendo per schiantarsi violentemente contro il guardrail a bordo carreggiata. Un impatto di inaudita violenza, reso ancor più drammatico dal fatto che, subito dopo l’urto, il veicolo avrebbe preso fuoco.

Lo scenario presentatosi ai primi soccorritori è apparso subito critico. La parte anteriore dell’auto è andata completamente distrutta, con la lamiera accartocciata contro la barriera di protezione, a sua volta divelta e piegata dalla forza dell’impatto. Detriti e pezzi di carrozzeria sono rimasti sparsi lungo tutto il tratto stradale e sulla banchina.

Immediata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunte tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a domare le fiamme, estrarre gli occupanti dall’abitacolo e mettere in sicurezza l’area, insieme alle ambulanze del 118. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nei pressi del luogo dello schianto per garantire le prime cure d’urgenza e il trasferimento rapido in ospedale.

credits: Franco Assenza

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