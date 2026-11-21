Santa Croce Camerina, controllo interforze sul territorio: verifiche su immobili, tributi e veicoli

SANTA CROCE CAMERINA, 21 Novembre 2026 – Un servizio straordinario di controllo interforze si è svolto nella serata di ieri, 20 novembre, a Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di verificare il rispetto della legalità e monitorare le condizioni del territorio comunale. L’operazione ha coinvolto congiuntamente Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

L’attività ispettiva si è concentrata in particolare sullo stato degli immobili, sulla regolarità delle presenze e degli occupanti, sui contratti di locazione e sugli adempimenti tributari, tra cui il pagamento della Tari, oltre che sui mezzi in circolazione lungo le strade cittadine.

Durante gli accertamenti sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie all’interno di alcuni locali controllati, circostanza che ha richiesto l’intervento sul posto del personale dell’Asp per le valutazioni di competenza. Sul fronte della sicurezza stradale, invece, i controlli sui veicoli hanno portato al sequestro di un motociclo risultato sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria.

Al termine dell’operazione, il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine e per la sinergia istituzionale messa in campo:

«Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Questore di Ragusa, dott. Salvatore Fazzino, per la costante attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti di Santa Croce Camerina, nonché a tutte le forze dell’ordine coinvolte nell’attività di controllo. La collaborazione tra istituzioni e forze di polizia rappresenta uno strumento fondamentale per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole. Questi servizi sono importanti non soltanto per contrastare eventuali irregolarità, ma anche per tutelare i cittadini, il decoro urbano e le condizioni di vivibilità della nostra comunità».

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