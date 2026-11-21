Santa Croce Soccer, il futuro è già in campo: otto giovani under protagonisti della capolista

Santa Croce Camerina, 21 novembre 2026 – Non soltanto risultati, classifica e ambizioni. Nel percorso del Santa Croce Soccer, attualmente capolista del girone D del campionato di Promozione, c’è anche un altro aspetto che merita attenzione e rappresenta un motivo di orgoglio per la società: il contributo dei giovani under inseriti nella rosa.

Sono otto i ragazzi che stanno vivendo questa esperienza con la prima squadra, mettendo a disposizione del gruppo entusiasmo, freschezza atletica, qualità tecniche e voglia di crescere. Giovani calciatori che, attraverso il lavoro quotidiano e il confronto con i compagni più esperti, stanno maturando un percorso importante, dimostrando di poter essere risorse preziose per le ambizioni della formazione biancazzurra.

Nel reparto offensivo spicca Nicola Zarrella, attaccante che rappresenta una delle risorse giovani della squadra, affiancato dal talento mancino Nunzio Fiorilla, chiamato a mettere le proprie qualità al servizio del gruppo.

Sugli esterni trova spazio Marco Occhipinti, mentre a centrocampo il ventaglio di giovani a disposizione dello staff tecnico è particolarmente ampio. Ci sono Loris Kodra, Paolo Tinnirello, Mirali Javadov, Alessio Iozzia e Sako Aboubacar: cinque profili che contribuiscono ad arricchire le soluzioni del reparto, portando caratteristiche e qualità differenti.

La loro presenza non è soltanto un dato numerico, ma testimonia la volontà della società di valorizzare i giovani e di offrire loro spazio e opportunità all’interno di un progetto sportivo competitivo.

Essere parte di una squadra che guida il girone D di Promozione significa confrontarsi ogni settimana con responsabilità e aspettative importanti. Per questi ragazzi è un’occasione di crescita, ma anche la possibilità di dimostrare che il talento, quando viene accompagnato da impegno, disciplina e spirito di sacrificio, può trovare spazio anche in un campionato impegnativo.

Il percorso della capolista proseguirà domani, domenica, allo stadio Kennedy, dove il Santa Croce Soccer ospiterà il Ragusa Boys in una nuova sfida di campionato. I biancazzurri saranno chiamati a confermare il proprio momento positivo e a difendere il primato, contando ancora una volta sulla compattezza del gruppo, sulla determinazione e sulla spinta del pubblico di casa.

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