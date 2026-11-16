Donna investita nel polo commerciale di Modica: automobilista fugge ma viene bloccato dalla Polizia Locale

MODICA, 16 Novembre 2026 — Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di venerdì nel polo commerciale di Modica, in Via della Costituzione, dove una donna di 25 anni è stata investita da una Citroen mentre attraversava la strada. A rendere la situazione ancora più grave è stata la condotta del conducente del veicolo, il quale, anziché fermarsi a prestare i primi soccorsi, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Grazie alla tempestività dell’intervento e alla collaborazione di alcuni testimoni presenti sul posto, la fuga dell’investitore è durata però pochissimo. Gli agenti della Polizia Locale, giunti immediatamente sul luogo dell’impatto, hanno raccolto le preziose indicazioni fornite dalla stessa vittima e dai passanti, riuscendo a rintracciare e bloccare l’utilitaria a breve distanza.

Alla guida del mezzo c’era un uomo di 77 anni, originario di Modica. Per l’anziano automobilista scatterà inevitabilmente una denuncia a piede libero: dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni colpose.

La donna investita, anch’essa residente a Modica, ha riportato diverse ferite a seguito dell’urto. Soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale per le cure del caso. Ne avrà per 25 giorni.

Gli agenti della Polizia Locale sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare tutte le responsabilità del caso.

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