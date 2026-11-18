Assolta comisana denunciata dall’ex marito poliziotto

RAGUSA, 18 Novembre 2026 – Dopo cinque anni di dura battaglia giudiziaria è stata assolta G.P. di Comiso di anni 42, denunciata dal marito poliziotto di 47 anni in servizio presso il reparto di mobile di Catania.

I fatti risalgono al 2021, quanto la donna, affetta da una grave malattia degenerativa del sistema nervoso e madre di un bambino all’ epoca di 5 anni, si vide notificare dalla Guardia di Finanza un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa Andrea Reale che gli bloccava tutte le somme del conto corrente per un ammontare complessivo di circa € 11.000,00.

A denunciarla era stato il padre di suo figlio, l’ ex marito, M.G., originario di Siracusa, poliziotto in servizio presso il reparto mobile di Catania, il quale sosteneva che la moglie avrebbe percepito illegittimamente l’ allora reddito di cittadinanza e che nella causa di separazione prima e di divorzio poi, avrebbe falsamente dichiarato il proprio reddito e per usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello stato.

La donna, si è subito rivolta all’ Avv. Michele Savarese che ha impugnato il decreto di sequestro del G.i.p. davanti al Tribunale del Riesame di Ragusa il quale, nonostante fosse evidente che G.P. aveva un reddito che gli consentiva di percepire il redito di cittadinanza e di usufruire del patrocinio a spese dello stato, aveva confermato il provvedimento.

L’ Avv. Savarese ha portato la vicenda davanti alla Suprema Corte di Cassazione che ha completamento demolito il ragionamento illogico dei giudici iblei restituendo le somme poste sotto sequestro e affermando che non vi era alcun dubbio che la ricorrente avesse diritto a percepire quanto richiesto a prescindere dalle dichiarazioni rese nelle istanze per ottenere i benefici.

La pronuncia della Suprema Corte è stata riportata da tutte le più importanti riviste giuridiche e all’ epoca la notizia pubblicata on line, suscitò lo sdegno della gente per la denuncia fatta da un uomo nei confronti della madre di suo figlio per motivi infondati.

La vicenda era destinata a chiudersi con un’ archiviazione ma incredibilmente la Procura della Repubblica ha deciso di andare avanti nella sua tesi e ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio della giovane madre.

Nel processo che ne è seguito è emerso quanto già accertato dalla Cassazione, cioè che nessun reato era mai stato commesso poiché la donna aveva diritto ai benefici richiesti e pertanto è stata finalmente assolta dal Giudice monocratico Dott.ssa Gemma Occhipinti.

La Procura della Repubblica aveva chiesto oltre tre anni di reclusione.

Nella sua arringa difensiva l’ Avv. Savarese ha rappresentato al Tribunale che il processo non doveva neanche iniziare poiché era evidente che la denuncia fosse completamente infondata.

“La mia assistita è stata presente ad ogni udienza ed è scoppiata in un pianto liberatorio quando ha saputo dell’ assoluzione di cui io ero certo, confortato anche dalla pronuncia di Giudici della Suprema Corte di Cassazione che avevano già risolto questo processo quattro anni fa annullando il decreto di sequestro emesso dal G.i.p. G.P. appartiene ad una delle migliori famiglie di Comiso che ha sempre mantenuto una condotta rispettosa nei confronti dell’ autorità giudiziaria, anche quando si è vista notificare dei provvedimenti ingiusti. Mi ha colpito molto il comportamento dell’ ex marito che quando è stato sentito in udienza, ha manifestato più preoccupazione per gli insulti che aveva ricevuto dalla gente per aver denunciato la moglie piuttosto che per le conseguenze che avrebbe avuto il loro figlio se la donna fosse stata condannata. Fortunatamente il Giudice del Tribunale di Ragusa ha concluso questa vicenda con un lieto fine.

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