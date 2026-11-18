Carabinieri in azione a Comiso: estorsore incastrato e arrestato al bar con cinquemila euro in contanti

COMISO, 18 Novembre 2026 — Un’operazione lampo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa ha sventato e represso un grave episodio estorsivo ai danni di un operatore economico del territorio. Un giovane originario di Vittoria è stato tratto in arresto in flagranza di reato con l’accusa di estorsione, dopo essere stato sorpreso all’interno di un pubblico esercizio mentre intascava una cospicua somma di denaro.

L’operazione nasce da una mirata attività informativa condotta dai militari nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio. Gli investigatori avevano infatti acquisito la notizia di una pressante richiesta estorsiva rivolta a un imprenditore locale, intercettando inoltre segnali che lasciavano presagire la consumazione del reato a breve termine, proprio all’interno di un bar nella zona di Comiso.

Grazie ai dettagli raccolti, che delineavano con precisione le caratteristiche somatiche, l’abbigliamento (total black) e il mezzo di trasporto del presunto estorsore (uno scooter), i Carabinieri hanno predisposto un servizio di osservazione discreto.

La svolta è arrivata nel pomeriggio della scorsa settimana: il giovane segnalato ha fatto il suo ingresso nel locale con atteggiamento circospetto. Ad attenderlo all’interno vi era la vittima designata. I militari, appostati in abiti civili, hanno assistito in tempo reale all’incontro e al decisivo passaggio di una busta tra le mani dei due, con il giovane che si è subito affrettato a occultarla all’interno del proprio marsupio.

Scattato immediatamente l’intervento del personale in borghese, il giovane è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare. La verifica ha dato esito positivo: all’interno della busta è stata rinvenuta l’intera somma di 5.000 euro in contanti, confermata dalla vittima — immediatamente ascoltata dai militari — come il provento dell’estorsione appena consumata.

Il sospettato non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile circa il possesso di una cifra così ingente, né ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito alla natura di quella dazione di denaro.

Informata tempestivamente l’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato condotto al termine delle formalità di rito presso la Casa Circondariale di Ragusa. L’intera somma di denaro è stata posta sotto sequestro probatorio.

Nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’operato dei Carabinieri, convalidando l’arresto e disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

Come previsto dall’ordinamento giuridico, la posizione dell’indagato e il suo effettivo grado di responsabilità penale saranno vagliati nel corso delle successive fasi del procedimento giudiziario.

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