  • 11 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Twitter Youtube Rss
Cerca
  • 11 Novembre 2026 -
CronacaModicaNews in primo pianoRagusa

Allarme bomba nelle scuole. Interessati Ragusa e Modica

  • 3
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA / MODICA – Mattinata di paura e forte apprensione in provincia di Ragusa a causa di un’ondata di email minatorie che hanno fatto scattare l’allarme bomba in tre plessi scolastici del territorio. Gli ordigni segnalati nei messaggi si sono rivelati inesistenti: i controlli delle forze dell’ordine non hanno evidenziato la presenza di alcun materiale esplosivo.

La minaccia ha interessato tre scuole superiori: due a Ragusa (tra cui il Liceo Scientifico “Enrico Fermi”) e una a Modica. Attivati immediatamente i protocolli di sicurezza previsti per questo tipo di emergenze: studenti, docenti e personale scolastico sono stati fatti uscire d’urgenza dagli edifici per garantire l’incolumità pubblica.

Le forze dell’ordine e le squadre specializzate hanno passato al setaccio i locali scolastici per verificare la fondatezza dell’allarme.

I sopralluoghi si sono conclusi senza il rinvenimento di alcun ordigno, confermando la natura di falso allarme dell’emergenza.

L’episodio registrato oggi nel Ragusano non è isolato. La vicenda si inserisce in una più ampia sequenza di comunicazioni minatorie inviate a numerosi istituti scolastici in diverse regioni d’Italia nelle ultime settimane.

Nelle precedenti mandate di falsi allarmi, le email venivano inoltrate da un mittente che si presentava come appartenente al sedicente «Corpo delle guardie della rivoluzione islamica», sostenendo la presenza di ordigni nascosti in sacchetti di plastica e azionabili a distanza.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la provenienza delle email giunte ai tre istituti iblei e determinare se i messaggi siano direttamente riconducibili alla matrice nazionale. Le verifiche informatiche puntano a risalire agli indirizzi IP e all’origine delle spedizioni per individuare i responsabili di questo procurato allarme, che continua a creare forti disagi e interruzioni alle attività didattiche in tutta Italia.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

3 commenti su “Allarme bomba nelle scuole. Interessati Ragusa e Modica”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube