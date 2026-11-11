Allarme bomba nelle scuole. Interessati Ragusa e Modica

RAGUSA / MODICA – Mattinata di paura e forte apprensione in provincia di Ragusa a causa di un’ondata di email minatorie che hanno fatto scattare l’allarme bomba in tre plessi scolastici del territorio. Gli ordigni segnalati nei messaggi si sono rivelati inesistenti: i controlli delle forze dell’ordine non hanno evidenziato la presenza di alcun materiale esplosivo.

La minaccia ha interessato tre scuole superiori: due a Ragusa (tra cui il Liceo Scientifico “Enrico Fermi”) e una a Modica. Attivati immediatamente i protocolli di sicurezza previsti per questo tipo di emergenze: studenti, docenti e personale scolastico sono stati fatti uscire d’urgenza dagli edifici per garantire l’incolumità pubblica.

Le forze dell’ordine e le squadre specializzate hanno passato al setaccio i locali scolastici per verificare la fondatezza dell’allarme.

I sopralluoghi si sono conclusi senza il rinvenimento di alcun ordigno, confermando la natura di falso allarme dell’emergenza.

L’episodio registrato oggi nel Ragusano non è isolato. La vicenda si inserisce in una più ampia sequenza di comunicazioni minatorie inviate a numerosi istituti scolastici in diverse regioni d’Italia nelle ultime settimane.

Nelle precedenti mandate di falsi allarmi, le email venivano inoltrate da un mittente che si presentava come appartenente al sedicente «Corpo delle guardie della rivoluzione islamica», sostenendo la presenza di ordigni nascosti in sacchetti di plastica e azionabili a distanza.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la provenienza delle email giunte ai tre istituti iblei e determinare se i messaggi siano direttamente riconducibili alla matrice nazionale. Le verifiche informatiche puntano a risalire agli indirizzi IP e all’origine delle spedizioni per individuare i responsabili di questo procurato allarme, che continua a creare forti disagi e interruzioni alle attività didattiche in tutta Italia.

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