Cronache dalla giungla urbana: un elefante in libera uscita tra roulotte, camper e parcheggi

Modica, 12 novembre 2026 – C’era una volta la savana, il sole cocente sull’orizzonte e l’infinita ricerca di un abbeveratoio. Oggi, a quanto pare, le vere frontiere dell’avventura si spingono molto più vicino: esattamente tra i camion, i tendoni colorati e le utilitarie parcheggiate alla periferia della città. Le immagini parlano chiaro. Non siamo di fronte a un miraggio dovuto al caldo, ma a un pachiderma in modalità “flâneur”, intento a godersi una salutare passeggiata mattutina vista tangenziale. Tra un ciuffo d’erba urbana e un controllo di routine dei camperisti locali, il maestoso quadrupede sembra chiedersi se valga la pena prenotare un posto in prima fila al circo o se non sia meglio cercarsi un prato più spazioso per il pascolo. Immancabile la reazione del cittadino medio: tra chi sgrana gli occhi affacciato alla finestra e chi, con la nonchalance tipica di chi ha visto di tutto nella vita, si avvicina a due passi dall’animale come se stesse portando a spunto un barboncino. D’altronde, in un mondo in cui il traffico è bloccato tutto l’anno, un elefante in mezzo alle auto riesce persino a sembrare l’alternativa di mobilità sostenibile più originale della stagione.

Salva