THEBS porta la competenza delle boutique nel luxury fashion digitale

Oltre 100 boutique indipendenti, competenze maturate direttamente nel retail e una selezione capace di raggiungere clienti ben oltre i confini italiani. È da questa rete che prende forma THEBS, realtà sviluppata nell’ambito di Camera Buyer Italia e dedicata alla moda di alta gamma.

Più che replicare online l’esperienza del negozio, però, il progetto mette a sistema patrimoni professionali differenti, costruiti nel tempo attraverso il rapporto con Maison, collezioni e pubblico.

La dimensione digitale permette a queste esperienze di convivere all’interno di uno spazio comune, senza cancellare il ruolo dei singoli retailer. Ogni boutique continua infatti a rappresentare un punto concreto della filiera, mentre la piattaforma amplia la visibilità dell’offerta e ne facilita l’accesso a una clientela internazionale.

Un assortimento che riflette identità creative differenti

Entrando nel catalogo, la portata del progetto emerge attraverso oltre 60.000 articoli appartenenti a più di 800 marchi. Nomi come Versace, Ferragamo, Golden Goose, Fendi, Diesel e Valentino Garavani portano nella proposta codici estetici diversi, dalla sartorialità alle influenze più contemporanee, passando per pelletteria, sportswear e accessori.

La varietà dei brand si traduce naturalmente anche in una gamma merceologica articolata. Scorrendo la sezione dedicata al pubblico femminile si incontrano camicie, top, gonne, pantaloni, jeans, cardigan, maglieria, blazer e piumini donna, insieme a cappotti, trench e giacche. Borse, cinture e piccola pelletteria completano la parte dedicata agli accessori, mentre sneakers, décolleté, mocassini, stivaletti e sandali ampliano il comparto footwear.

La proposta uomo cambia ritmo attraverso camicie, polo, felpe, pantaloni, giubbotti, completi, knitwear e T-shirt. Derby, sneakers, loafers, stringate e stivali affiancano accessori e capispalla, restituendo una selezione che attraversa tanto le esigenze quotidiane quanto occasioni che richiedono costruzioni più formali.

Il valore della provenienza

Nel segmento luxury, l’origine del prodotto resta un elemento determinante. Gli articoli messi a disposizione dalle boutique aderenti al network sono accompagnati dal sigillo The Best Shops®, che ne certifica autenticità e provenienza verificata.

La presenza di questa certificazione mantiene riconoscibile il legame tra piattaforma e retail specializzato. Anche quando consultazione e acquisto avvengono interamente online, il prodotto conserva quindi un riferimento preciso alla realtà commerciale da cui proviene.

Un servizio costruito per una clientela internazionale

THEBS è accessibile in sette lingue e raggiunge oltre 80 Paesi, estendendo su scala internazionale la presenza delle boutique coinvolte. La gestione dell’ordine comprende sistemi di pagamento protetti, spedizioni affidate a corrieri specializzati e possibilità di richiedere il reso entro 14 giorni.

La parte operativa sostiene così una struttura che nasce in Italia ma dialoga quotidianamente con mercati differenti, adattando il patrimonio del retail multibrand a un contesto ormai pienamente internazionale.

Una rete che mantiene il valore delle singole boutique

Mettere in comune oltre cento esperienze indipendenti non significa uniformarle. Il carattere di THEBS si definisce proprio nella capacità di far convivere realtà, Maison e assortimenti differenti all’interno di una struttura unica, lasciando riconoscibile il contributo del retail specializzato.

La ricchezza del progetto emerge proprio dalla somma di queste identità: collezioni, categorie e sensibilità differenti restituiscono una lettura ampia del luxury fashion, nella quale ogni proposta conserva il proprio carattere. THEBS dà ordine a questa molteplicità, costruendo un panorama capace di rappresentare la moda di alta gamma nella sua veste più contemporanea.

Salva