Vittoria, Rendiconto 2025: il sindaco Aiello e il commissario Riela in Procura con un dossier di 84 pagine

Vittoria, 17 novembre 2026 – Si alza il livello di attenzione sulla gestione contabile di Palazzo Iacono a Vittoria. Il Sindaco Francesco Aiello e il Commissario ad acta Francesco Riela si sono recati congiuntamente presso la Procura della Repubblica di Ragusa per consegnare un corposo dossier relativo alle criticità emerse sul Rendiconto della gestione 2025.

L’atto, firmato congiuntamente dal primo cittadino e dal funzionario regionale, si compone di 84 pagine ed è corredato da 107 allegati. La consegna odierna va a integrare e completare un precedente esposto già depositato nei giorni scorsi dagli stessi Aiello e Riela, delineando un quadro dettagliato delle anomalie riscontrate nell’iter del documento finanziario.

L’iniziativa, tuttavia, non si limita all’ambito penale. La stessa relazione congiunta è stata, infatti, trasmessa formalmente anche agli organi di controllo contabile e amministrativo, coinvolgendo la Corte dei Conti e la relativa Procura contabile, la Prefettura di Ragusa e l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Secondo quanto comunicato, il ricorso alla magistratura ordinaria e contabile, così come alle autorità prefettizie e regionali, risponde alla necessità inderogabile di fare piena luce sugli accadimenti legati al Rendiconto 2025. L’obiettivo primario è quello di garantire la regolare operatività degli uffici comunali, tutelare l’integrità dell’Ente e salvaguardare gli interessi dell’intera comunità.

Il Sindaco Aiello ha, infine, annunciato che si riserva di aggiornare e informare compiutamente la cittadinanza su tutti i risvolti della vicenda e sulle eventuali ricadute che questa potrà avere sulla vita amministrativa del Comune.

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