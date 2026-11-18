Agenti immobiliari, consegnati gli attestati del corso professionalizzante promosso da Confcommercio Ragusa

Ragusa, 18 novembre 2026 – Un percorso formativo partecipato, seguito con grande attenzione e concluso con risultati più che positivi. Si è svolta in queste ore la cerimonia di consegna degli attestati agli agenti immobiliari che hanno completato con successo il corso professionalizzante promosso da Confcommercio provinciale Ragusa, iniziativa pensata per offrire nuove competenze e strumenti operativi a quanti intendono operare in un settore sempre più complesso e in continua evoluzione.

I partecipanti hanno preso parte all’attività formativa, affrontando con impegno le varie fasi del percorso e sostenendo con profitto gli esami finali previsti dal programma. Un risultato che conferma il valore di un’iniziativa capace di coniugare preparazione teorica e aspetti pratici della professione.

Alla consegna degli attestati erano presenti il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, il presidente della Fimaa, Danilo Bonuomo, il presidente sezionale di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, che ha animato il corso in qualità di docente, e il responsabile provinciale di Confcommercio, Corrado Lupo.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto sul ruolo sempre più strategico svolto dagli agenti immobiliari all’interno del mercato e sulla necessità di investire costantemente nella formazione professionale per garantire standard qualitativi elevati e servizi sempre più efficienti ai cittadini e alle imprese.

«La formazione rimane uno degli strumenti più importanti a disposizione del sistema Confcommercio – afferma il presidente provinciale Gianluca Manenti – perché consente di creare professionalità preparate e aggiornate, capaci di affrontare le sfide di un mercato che cambia rapidamente. Siamo particolarmente soddisfatti dell’interesse manifestato dai partecipanti, che hanno seguito il corso con grande attenzione e senso di responsabilità, arrivando all’esame finale con una preparazione adeguata che ha consentito loro di conseguire il risultato atteso».

«Questa esperienza – aggiunge Manenti – conferma come il nostro territorio disponga di energie, competenze e professionalità pronte a mettersi in gioco. Confcommercio continuerà a investire nella qualificazione degli operatori economici attraverso percorsi che rappresentano una concreta opportunità di crescita personale e professionale. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, a partire dai docenti e dai responsabili organizzativi fino ai corsisti che hanno affrontato con serietà e determinazione ogni fase del percorso».

Parole di apprezzamento sono state espresse anche dai rappresentanti della categoria, che hanno sottolineato l’importanza di disporre di professionisti sempre più qualificati e preparati ad affrontare le nuove dinamiche del mercato immobiliare.

La consegna degli attestati conclude dunque un percorso formativo che ha registrato una significativa partecipazione e che conferma l’impegno di Confcommercio Ragusa e di Fimaa nel sostenere la crescita professionale degli operatori del settore, favorendo competenze aggiornate e una sempre maggiore qualificazione dell’intera categoria.

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