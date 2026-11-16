Come verificare se un’immagine è protetta da copyright prima di utilizzarla?

Scopri come verificare se un'immagine è protetta da copyright prima di utilizzarla. Esplora la ricerca inversa di immagini, i metadati, le filigrane e i database sul copyright.

Trovi una foto online. È perfetta per il tuo progetto. Così, fai clic con il tasto destro, la salvi e la utilizzi. Anche se può sembrare una buona idea, non farlo.

Purtroppo, molti pensano che, se un’immagine si trova online, sia libera da usare. Si tratta di un falso mito. La tutela del diritto d’autore non dipende da dove hai reperito l’immagine, né dal fatto che tu sia uno studente, un blogger o un’azienda. Se il titolare non ti ha concesso i relativi diritti, stai commettendo una violazione. E questo comporta delle conseguenze.

Vuoi evitare violazioni del diritto d’autore? Allora verifica sempre se un’immagine può essere utilizzata liberamente oppure no.

Vediamo insieme come capire se un’immagine è protetta da copyright e come evitare errori che potrebbero costarti cari.

Perché è necessario verificare le informazioni sul copyright

Evita conseguenze legali

Esistono creatori che traggono guadagno dalle proprie immagini. Se utilizzi i loro contenuti, potrebbero intraprendere un’azione legale nei tuoi confronti.

Inoltre, molte agenzie monitorano gli utilizzi 24 ore su 24. Quando rilevano un uso non autorizzato, non inviano un avvertimento: inviano direttamente una fattura. Potresti finire in causa per una foto che hai preso da un blog cinque anni fa. Una violazione resta tale, a prescindere dal motivo per cui è avvenuta; alla legge non interessa il perché, conta solo il fatto che sia accaduta.

Garantire un utilizzo etico delle opere creative

Qualcuno ha realizzato quell’immagine. Ha scelto l’angolazione, ha atteso la luce giusta, ha scattato e ha lavorato in post-produzione per arrivare alla versione finale. Tu non vedi tutto questo, ma c’è.

Prendere il lavoro altrui senza permesso svuota tale impegno di ogni valore. È, sul piano creativo, l’equivalente di entrare in casa di qualcuno e uscirne portandosi via un suo dipinto.

Citare l’autore non cambia le cose.

Prevenire le multe

Se ti sembra una questione di poco conto, ripensaci. C’è chi si è ritrovato a dover pagare multe a quattro cifre per una sola fotografia, specialmente se proveniente da un’agenzia di immagini stock.

Queste aziende non agiscono in modo casuale: dispongono di team dedicati e software che scansionano i siti web alla ricerca di utilizzi non autorizzati. Se individuano una delle loro immagini sul tuo sito, riceverai una notifica, solitamente accompagnata da una fattura e dalla minaccia di un’azione legale. A volte è possibile negoziare, ma spesso non lo è. Il modo migliore per evitare problemi del genere? Non utilizzare foto protette da copyright.

Come verificare se un’immagine è protetta da copyright

Non sempre è possibile capirlo a prima vista. Alcune immagini contengono indizi, altre no. Il fatto che non sia allegata alcuna licenza non significa che l’immagine sia gratuita. Ecco come verificare nel modo corretto!

Esegui ricerca per immagini

Il modo più semplice per risalire alla fonte di un’immagine e informarsi sui relativi diritti di utilizzo consiste nell’effettuare una ricerca per immagini, servendosi di uno strumento affidabile. Questa procedura consente di individuare altri siti web in cui compare la stessa immagine o una simile. Analizzando i risultati, è possibile risalire all’autore originale, capire se l’immagine provenga da un sito di immagini stock o reperire informazioni sulla licenza. Si ottiene così un punto di partenza per verificare se l’immagine sia utilizzabile liberamente, se richieda l’attribuzione o se sia protetta da copyright.

Controlla i metadati

Metadati = dati nascosti all’interno del file. Spesso includono il nome di chi ha scattato la foto, il detentore del copyright e persino note sulla licenza.

Non sono necessari strumenti specializzati per effettuare il controllo. Su Windows: clic destro > Proprietà > Dettagli. Su Mac: clic destro > Ottieni informazioni. Per dati più approfonditi, utilizza uno strumento online per la verifica dei metadati.

I metadati possono essere cancellati quando le immagini vengono caricate sui social media o compresse. Quindi, se mancano, non dare per scontato di poter utilizzare l’immagine liberamente. La mancanza di informazioni non significa necessariamente mancanza di proprietà.

Cerca le filigrane

È la tecnica più ovvia. Se è presente una filigrana, l’opera è protetta. Non importa quanto sia piccola, tenue o nascosta.

Ritagliare una filigrana non rende l’immagine tua. Anzi, peggiora le cose. Di fatto, rimuovendo la filigrana ti metti nei guai: i tribunali, infatti, considerano tale gesto un tentativo deliberato di sottrarre contenuti.

Consulta l’informativa sul copyright.

A volte, tutto è chiaramente indicato accanto all’immagine. Tuttavia, molti non lo guardano. Scorri sotto l’immagine. Guarda le didascalie, i piè di pagina o le informative del sito. Potresti trovare:

© seguito da un nome

“Tutti i diritti riservati”

“Vietato riutilizzare senza autorizzazione”

Se il sito richiede l’autorizzazione, non saltare questo passaggio. In caso di dubbi, contatta il proprietario. Chiedigli se puoi utilizzare il contenuto. Se ti dà il permesso, salva la risposta e utilizzalo senza problemi.

Consultare le banche dati governative e pubbliche.

Non tutti registrano le proprie immagini. Alcuni lo fanno, soprattutto i fotografi professionisti o le agenzie. Negli Stati Uniti, è possibile consultare l’Ufficio del Copyright. Si può effettuare una ricerca per nome, titolo o data. Strumenti simili esistono anche in altri Paesi.

Per le immagini ad uso pubblico, prova:

Wikimedia Commons

Europeana.eu

Revisione del dominio pubblico

Biblioteca pubblica digitale d’America

Sezione Creative Commons di Flickr

Conclusione

Un’immagine può valere mille parole. O mille dollari di multa. Dipende da come la si usa. Internet fa sembrare facile scaricare immagini. Ma dietro ogni foto c’è un autore. E dietro ogni autore c’è la legge. Pertanto, verificate prima di utilizzare qualsiasi cosa.

FAQ

Se cito il creatore, posso utilizzare l’immagine?

Assolutamente no! Citare l’autore non è sempre sufficiente. Se l’autore non ha autorizzato nessuno a utilizzare le sue foto, non dovete utilizzarle affatto.

Le immagini di Google sono gratuite?

No! Google è un motore di ricerca. Non possiede le immagini che visualizza. Devi seguire il link e verificare i diritti di utilizzo effettivi.

Posso modificare un’immagine per evitare problemi di copyright?

No! Queste tecniche non rimuovono i diritti d’autore. L’immagine rimane protetta. Pertanto, non devi utilizzare questi metodi.

Cosa succederebbe se utilizzassi un’immagine protetta da copyright senza saperlo?

Sei comunque responsabile. Rimuovilo immediatamente. Se qualcuno ti contatta, non ignorarlo. Rispondi. Risolvi la questione. E non commettere più lo stesso errore.

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