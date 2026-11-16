Carne bovina, firmato a Ragusa il protocollo per la filiera siciliana. Gambuzza: “Un modello da replicare in altri comparti”

Ragusa, 16 novembre 2026 – Il vitello nasce in Sicilia e in Sicilia diventa carne: da sabato 14 novembre è scritto in un protocollo d’intesa. Confagricoltura Sicilia e Confagricoltura Ragusa l’hanno firmato al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla con Happy Beef e Spadola e Figli, due aziende di Santa Croce Camerina che si occupano rispettivamente dell’ingrasso dei bovini e della lavorazione delle carni.

Gli allevatori che seguono linee guida comuni sulla salute dei vitelli, pensate per portare in tavola una carne senza antibiotici, ottengono un contratto di tre anni. “Chi alleva bene va pagato di più”, ha sottolineato il Presidente di Confagricoltura Ragusa, Antonino Pirrè. “La filiera è aperta agli associati di tutta la Sicilia: adesso tocca a noi far conoscere il contratto, azienda per azienda”.

“Avere davanti tre anni”, ha spiegato il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona, “permette all’allevatore di programmare. Con questa certezza si investe nella stalla e si prepara il passaggio dell’azienda ai figli”.

Per il Vice Presidente nazionale di Confagricoltura, Sandro Gambuzza, che ha chiuso i lavori, l’accordo dimostra che allevamento, trasformazione e mercato possono lavorare insieme. “La sfida è superare la frammentazione produttiva, rafforzare il potere contrattuale delle imprese agricole e fare in modo che una quota maggiore del valore generato rimanga sul territorio”, ha affermato. “La filiera bovina siciliana può diventare un modello da replicare in altri comparti”.

La mattinata, moderata da Bartolo Lorefice, responsabile della comunicazione di Confagricoltura Sicilia e Confagricoltura Ragusa, si è aperta con i saluti del Presidente di Confagricoltura Ragusa, Antonino Pirrè, e del Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona. Sono intervenuti la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembri, il Sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, i deputati regionali Giorgio Assenza e Nello Dipasquale, il Dirigente dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, Paolo Sudano, e il Direttore dell’Area Ragusa dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Giuseppe Cascone.

In collegamento da remoto hanno relazionato Vincenzo Lenucci, Responsabile Area Economica e Direttore del Centro Studi di Confagricoltura, e Daniele Mezzogori, Responsabile nazionale del settore zootecnico di Confagricoltura.

Dai rappresentanti istituzionali parole di apprezzamento per la nascita di questa nuova filiera di valore strategico per la crescita di un comparto che rappresenta un’eccellenza per il territorio ibleo. Il sindaco di Santacroce Camerina, Giuseppe Dimartino, ha definito le due aziende, storiche realtà della città, “un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità”. “La famiglia Spadola, oggi alla terza generazione, ha saputo coniugare il valore della tradizione con la capacità di innovare. Questo progetto dà più forza alle produzioni locali, rendendole più riconoscibili sul mercato”, ha aggiunto.

Per l’on. Giorgio Assenza la nascita della filiera è “un traguardo importante per il nostro territorio”. “Credere nella qualità, nella tracciabilità e nella valorizzazione delle nostre eccellenze zootecniche”, ha sottolineato, “significa costruire un futuro forte e sostenibile per la nostra agricoltura”.

“Mentre il comparto della carne bovina mostra segnali di ripresa, dobbiamo difendere le nostre produzioni dalla concorrenza internazionale, soprattutto in vista delle possibili conseguenze dell’accordo Mercosur”, ha osservato l’on. Nello Dipasquale. “La Regione deve fare la propria parte per sostenere questa filiera e gli allevatori siciliani”.

La tavola rotonda ha riunito Giovanni Spadola (Spadola e Figli), Pierpaolo Spadola (Happy Beef), Roberto Ponte (CoopCredit), Rosario Marchese Ragona (Confagricoltura Sicilia), Maria Pia Piricò (Confagricoltura Donna Sicilia) e Vincenzo Carlino, Dirigente del Servizio Investimenti in agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura. Il confronto ha toccato i temi della concorrenza delle carni estere, le garanzie ISMEA per il credito agli allevamenti più piccoli e gli strumenti regionali per adeguare le stalle e potenziare gli impianti di lavorazione. Spazio anche al ricambio generazionale e alle prospettive che la filiera può offrire ai giovani.

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