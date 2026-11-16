VERONA, 15 Novembre 2026 – Ottima prestazione per l’atleta pozzallese Fabio Biagio Fidone alla 25ª edizione della “Verona Run Marathon”. Impegnato sui 21,097 km della Half Marathon, tra oltre 15.000 partecipanti e con temperature rigide intorno ai 5 gradi, il portacolori della Team Sempredicorsa ASD ha tagliato il traguardo in poco più di 1 ora e 32 minuti.
Un risultato di grande spessore, ottenuto al termine di un ciclo agonistico particolarmente intenso: Verona rappresentava infatti la quarta gara consecutiva per Fidone, dopo la mezza maratona di Cefalù e le due maratone di Napoli e Ravenna. Una continuità che conferma l’eccellente stato di forma e la solidità della preparazione atletica.
La gara ha regalato anche forti emozioni, a partire dalla presenza al suo fianco del suo allenatore Lorenzo Lotti, con cui ha condiviso l’intero percorso, fino ai passaggi più suggestivi del tracciato: l’attraversamento di una caserma militare, tra gli applausi dell’Esercito Italiano, e l’ingresso nell’Arena di Verona al chilometro 20,5.
Archiviata la prova scaligera, inizia ora la fase di scarico in vista dell’ultimo grande appuntamento stagionale: tra due settimane Fidone sarà al via della Firenze Marathon per chiudere in bellezza il suo 2026 podistico.
Podismo, ottima prova per il pozzallese Fabio Biagio Fidone alla Verona Run Half Marathon
VERONA, 15 Novembre 2026 – Ottima prestazione per l’atleta pozzallese Fabio Biagio Fidone alla 25ª edizione della “Verona Run Marathon”. Impegnato sui 21,097 km della Half Marathon, tra oltre 15.000 partecipanti e con temperature rigide intorno ai 5 gradi, il portacolori della Team Sempredicorsa ASD ha tagliato il traguardo in poco più di 1 ora e 32 minuti.
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