Podismo, ottima prova per il pozzallese Fabio Biagio Fidone alla Verona Run Half Marathon

VERONA, 15 Novembre 2026 – Ottima prestazione per l’atleta pozzallese Fabio Biagio Fidone alla 25ª edizione della “Verona Run Marathon”. Impegnato sui 21,097 km della Half Marathon, tra oltre 15.000 partecipanti e con temperature rigide intorno ai 5 gradi, il portacolori della Team Sempredicorsa ASD ha tagliato il traguardo in poco più di 1 ora e 32 minuti.

Un risultato di grande spessore, ottenuto al termine di un ciclo agonistico particolarmente intenso: Verona rappresentava infatti la quarta gara consecutiva per Fidone, dopo la mezza maratona di Cefalù e le due maratone di Napoli e Ravenna. Una continuità che conferma l’eccellente stato di forma e la solidità della preparazione atletica.

La gara ha regalato anche forti emozioni, a partire dalla presenza al suo fianco del suo allenatore Lorenzo Lotti, con cui ha condiviso l’intero percorso, fino ai passaggi più suggestivi del tracciato: l’attraversamento di una caserma militare, tra gli applausi dell’Esercito Italiano, e l’ingresso nell’Arena di Verona al chilometro 20,5.

Archiviata la prova scaligera, inizia ora la fase di scarico in vista dell’ultimo grande appuntamento stagionale: tra due settimane Fidone sarà al via della Firenze Marathon per chiudere in bellezza il suo 2026 podistico.

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