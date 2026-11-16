Scicli, al via “Oltre ogni muro”: quattro giornate dedicate a legalità, inclusione e lotta alla violenza di genere

SCICLI, 16 Novembre 2026v– Educare al rispetto, promuovere la cultura della legalità e abbattere i muri dell’indifferenza, della paura, del pregiudizio e del silenzio. Sono questi gli obiettivi di “Oltre ogni muro – Educare al rispetto, vivere la legalità”, il progetto di sensibilizzazione sociale e culturale promosso dal Comune di Scicli, in programma dal 20 al 27 novembre 2026. L’iniziativa propone un percorso articolato in quattro giornate, attraverso incontri, testimonianze, musica, rappresentazioni teatrali e occasioni di approfondimento, con particolare attenzione a tre temi di grande rilevanza sociale: la legalità, il bullismo e la violenza di genere. A darne notizia è il sindaco Mario Marino. La manifestazione coinvolgerà in primo luogo gli istituti scolastici del territorio, con appuntamenti dedicati agli studenti, ma prevede anche momenti aperti all’intera cittadinanza, nella convinzione che la costruzione di una comunità più consapevole e rispettosa richieda il contributo di tutti: giovani, famiglie, docenti, istituzioni e società civile. Tra gli ospiti di rilievo figura Annalisa Minetti, protagonista dell’incontro del 20 novembre al Nuovo CineTeatro Italia, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, attraverso testimonianze, musica e riflessioni. Particolarmente significativo anche l’appuntamento del 23 novembre con Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, che incontrerà gli studenti per affrontare i temi della legalità, dell’antimafia, della memoria, della giustizia, della libertà e del coraggio civile. Nel pomeriggio, alle ore 18, a Palazzo Spadaro, è previsto un ulteriore incontro aperto alla cittadinanza. Il programma proseguirà il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con lo spettacolo “La Grande Assente”, omaggio a Mia Martini, in programma alle 19 a Palazzo Spadaro. A chiudere la manifestazione, il 27 novembre, saranno le rappresentazioni dell’Opera dei Pupi siciliana, curate dai Fratelli Napoli, con due appuntamenti al Nuovo CineTeatro Italia, alle 9 e alle 11, rivolti agli studenti e incentrati sui valori del coraggio, della lealtà, della giustizia e del rispetto.

L’obiettivo complessivo del progetto è promuovere una cultura della legalità e della memoria civile, prevenire ogni forma di bullismo, discriminazione ed esclusione, valorizzare l’inclusione e il rispetto delle diversità e contrastare gli stereotipi che alimentano la violenza di genere.

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