Pozzallo. Rinasce l’ex Mercato Ortofrutticolo, diventando polo di formazione per i giovani del territorio

Pozzallo, 21 novembre 2026 – L’ex Mercato Ortofrutticolo di Pozzallo rinasce e si trasforma in un centro di alta formazione universitaria e professionale grazie all’affidamento della struttura a Isfoter, società partecipata di Confcommercio Catania e inserita nel sistema Confcommercio, che realizzerà un progetto rivolto ai giovani, imprese e all’intero sud-est siciliano

“Per anni abbiamo visto tanti ragazzi lasciare Pozzallo per cercare altrove opportunità di studio e crescita professionale”, dichiara il Sindaco Roberto Ammatuna. “Oggi vogliamo offrire loro una possibilità concreta in più per costruire il loro futuro vicino alle famiglie. Non recuperiamo solo un immobile: investiamo sulle nuove generazioni e sullo sviluppo della nostra comunità”.

Il nuovo polo formativo nasce dall’esperienza maturata negli anni dal siatema Confcommercio nel campo della formazione professionale e dell’aggiornamento delle imprese. La struttura ospiterà percorsi collegati al mondo universitario, attività specialistiche dedicate ai settori strategici dell’economia contemporanea, momenti di incontro tra sculla e lavoro. La posizione strategica con il porto, il retroporto inserito nella ZES unica e un tessuto economico fortemente orientato alla logistica, al turismo e ai servizi, rende questa iniziativa particolarmente significativa.

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