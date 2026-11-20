Scontro frontale sulla SS 514 Ragusa-Catania in località Castiglione: traffico bloccato per mezz’ora

RAGUSA, 20 Novembre 2026 – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 514 Ragusa-Catania. Secondo le prime informazioni raccolte, a entrare in collisione frontale sono stati un’automobile e una motocicletta, all’altezza del chilometro 1+800, nel tratto in località Castiglione, non lontano da Villa Gerosa.

L’impatto ha provocato l’immediato blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia, causando rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito. Diversi mezzi sono rimasti incolonnati in attesa della riapertura, tra cui anche un autobus diretto da Catania.

Per permettere l’esecuzione dei rilievi, le verifiche di rito e le operazioni successive all’incidente, il tratto stradale è rimasto interdetto al traffico per circa trenta minuti, al termine dei quali la normale viabilità è stata ripristinata.

Stando alle prime notizie, non risulterebbero feriti in gravi condizioni. Sono tuttora in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e individuare le cause all’origine dello scontro tra i due veicoli.

foto repertorio

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