Omicidio a Tor Pignattara, la Procura di Roma diffonde la foto del sospettato: “Aiutateci a rintracciarlo”

ROMA, 20 Novembre 2026 – Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto nella serata dello scorso 13 novembre a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara. La Procura della Repubblica di Roma, che coordina l’attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha disposto la divulgazione della fotografia dell’uomo sospettato di essere coinvolto nel delitto, lanciando un appello ai cittadini per favorirne l’individuazione.

I fatti risalgono alle 22:30 circa di venerdì 13 novembre, quando si è consumato l’omicidio in via di Tor Pignattara, all’altezza del civico 37. Da quel momento gli investigatori della Questura capitolina sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire al responsabile.

Attraverso una nota ufficiale, le forze dell’ordine invitano la popolazione a collaborare: chiunque riconosca l’uomo ritratto nell’immagine diffusa o sia in possesso di informazioni e indicazioni utili al suo rintraccio può contattare direttamente la Squadra Mobile della Questura di Roma al numero 334 6903295.

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